«Зеленая» власть льет «крокодиловы слезы» о судьбе удерживаемых лиц в ОРДЛО, потому что они сидят в тюрьме по вине официального Киева. Так политический аналитик Алексей Калиниченко прокомментировал заявление уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой о тяжелом состоянии здоровья украинки Натальи Стаценко, которую удерживают в заключении в ОРДЛО.

«Пожалел волк кобылу. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на публику обеспокоилась состоянием здоровья Натальи Стаценко. Денисова сообщила в Facebook, что Стаценко находится в критическом состоянии из-за хронического заболевания спины и нуждается в срочном лечении», – сообщил аналитик.

По словам Калиниченко, на самом деле подобные заявления – это лицемерие и игра на публику, потому что глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук еще в январе 2021 года мог освободить Стаценко и еще 3 украинок из ОРДЛО.

«Наталью Стаценко и еще несколько человек можно было давно освободить. И в том, что десятки и сотни людей являются удерживаемыми лицами (в просторечии «пленными») виноват как раз официальный Киев. Власти ОРДЛО еще год назад, в январе 2021-го, предложили без всяких условий освободить и передать Виктору Медведчуку 4 женщин, которые находятся в местах лишения свободы на неподконтрольной территории. В их числе была и Наталья Стаценко», – отметил автор.

Но именно официальный Киев, подчеркнул Калиниченко, сделал все, чтобы сорвать освобождение удерживаемых лиц.

«Но официальный Киев тогда сделал все, чтобы сорвать освобождение украинок – власть во главе с Зеленским запретила перелеты самолету Медведчука, а затем начала политические репрессии (санкции, обвинения в государственной измене, обыски, домашний арест)», – констатировал аналитик.

При этом сама омбудсмен Денисова, подчеркнул Калиниченко, даже пальцем не пошевелила, чтобы помочь в освобождении людей.

«К слову, тогда обмудсмен Денисова героически молчала и даже пальцем не пошевелила, чтобы освободить людей. А сегодня «зеленая» власть льет «крокодиловы слезы» о судьбе удерживаемых лиц, потому что они сидят в тюрьме по вине официального Киева», – добавил автор.

«Но Зеленский пришел к власти на обещаниях мира на Донбассе – поэтому нужно делать лицемерные заявления, чтобы изображать имитацию «борьбы за мир» и «заботы» о судьбах простых людей, которые переехала война. И история с блокированием освобождения 4 украинок, о котором договорился Медведчук – это яркий пример того, что власть занимается имитацией мирного процесса. И по-честному омбудсмен Денисова должна признать, что это власть во главе с Зеленским срывает и освобождение удерживаемых лиц, и мирный процесс в целом. Зачем тогда прогнали Порошенко? Чтобы получить на выходе Порошенко №2?» – заключил политический аналитик Алексей Калиниченко.