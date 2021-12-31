Нападение радикалов из «Национального корпуса» на офис «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука в Киеве – это еще одно доказательство того, что Владимир Зеленский продолжает политический курс своего предшественника Петра Порошенко. И это курс на «латиноамериканизацию Украины», написал в колонке для сайта «Корреспондент» политический эксперт Дмитрий Марунич.

«Сначала подумал, что по ТВ показывают сюжет о «темных временах» Порошенко. Аннет, это просто Зеленский использует методы Порошенко для войны против СМИ и оппозиции», – поделился впечатлениями эксперт.

По словам Марунича, картина нападения радикалов на офис партии Медведчука выглядела как иллюстрация «темных времен» президента Петра Порошенко.

«Горящие файеры! Клубы дыма! Красная краска, как кровь! Разрисованный асфальт! Беснующаяся толпа уличных молодчиков в черных балаклавах!

Честно говоря, сначала подумал, что это по ТВ показывают сюжет о «темных временах» Порошенко. Когда власть безнаказанно прессовала инакомыслящих с помощью уличных банд. Когда государственную политику лучше всего описывал лозунг «Радикалам везде у нас дорога! Бандитам везде у нас почет!», – описал случившееся эксперт.

Марунич пояснил, что нападение радикалов помогает Офису президента отвлечь внимание от масштабной акции протеста возле ОП против запрета телеканалов UkrLive и «Перший незалежний».

«Ан нет! Оказывается, это по ТВ показывали, как банда из «Национального корпуса» совершила налет на офис главной оппозиционной партии – «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука.

А ларчик просто открывался! Под Офисом президента на Банковой проходил мощный митинг протеста против закрытия телеканалов UkrLive и «Перший незалежний». Поэтому налет радикалов выглядит как реакция ОП на протесты, чтобы переключить внимание с репрессий против СМИ и последующих митингов протеста», – отметил эксперт.

Марунич также подчеркнул, что концептуально нападение на офис «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука продемонстрировало, что Зеленский использует для войны против оппозиции точно такие же методы, как Порошенко.

«Но концептуально эта ситуация лишний раз доказала, что Зеленский просто продолжает курс Порошенко на латиноамериканизацию Украины. Напомню просто, что это практика латиноамериканских диктатур – использовать уличные банды для нападений на оппозицию. Хотя, если, по справедливости, то Петро, по крайней мере, не закрывал телеканалы своими указами – даже если оппозиционные ТВ-каналы ему не нравились. И сразу возникает еще один глобальный вопрос – а чего ждать дальше? Эскадронов смерти? Это будет логично, ведь диктатуры, существовавшие в Латинской Америке XX века – Парагвай, Чили, Бразилия, Аргентина – использовали «эскадроны смерти» для нападений, избиений и убийств оппозиционеров и инакомыслящих. Правда, на Майдане нам обещали сытое европейское будущее, а не тоталитарный ад из Латинской Америки прошлого века», – констатировал автор.

«Наконец, если Зеленский а) продолжает политический курс Порошенко (война, тарифы, кабала перед МВФ etc); б) использует точно такие же методы политической борьбы, что и Порошенко, тогда зачем мы меняли Порошенко на Зеленского? Если в конечном итоге получили практически тоже самое?» – задался вопросом эксперт.

«Петр Алексеевич, узнаю Вас в гриме!» – заключил политический эксперт Дмитрий Марунич.