В 2021 г. 30 народных депутатов фракции «Слуга народа» оказались фигурантами громких скандалов. Среди основных причин: недостойное поведение депутатов, обвинения в коррупции, одиозные заявления, потасовки, попытки использования депутатского статуса в собственных целях, сообщает Комитет избирателей Украины.

Некоторые народные депутаты попадали в скандальные истории несколько раз в год. К примеру, в апреле во время локдауна заместитель председателя фракции Николай Тищенко организовал в одной из киевских гостиниц вечеринку по случаю дня рождения жены, в июне – подрался в Верховной Раде с народным депутатом Ильей Кивой, а в октябре – отметился заявлением о стоимости продуктов питания.

Попали в скандалы из-за собственных высказываний также глава фракции Давид Арахамия и глава Комитета по вопросам социальной политики Галина Третьякова. Так, Арахамия отметился одиозными высказываниями на тему оффшоров, заявив, что не видит в их существовании ничего плохого, а также добавил, что раньше тоже имел много оффшоров, а сейчас оффшорные компании есть у его жены. Третьякова попала в скандал из-за грубого выражения о смерти народного депутата Антона Полякова, заявив о том, что «это минус один враг». Недавно избранного в ВР депутата Вирастюка обвинили в сексизме из-за комментария о «варенике с брынзой» по поводу фото с девушкой, обнародованного в сети Facebook.

Народный депутат Никита Потураев с трибуны Верховной Рады спровоцировал драку из-за заявления о расстреле фракции ОПЗЖ, Анна Колесник во время выступления главнокомандующего ВСУ в переписке в мессенджере написала, что «надо валить из этой страны», народная депутат Юлия Гришина, председатель подкомитета высшего образования назвала Верховную Раду «Верховным Советом» в посте в Телеграмм-канале, экс-слуга народа Артем Дмитрук на своей странице в Facebook назвал «педофилом» и наркоманом Александра Ройтбурда.

Ряд депутатов «Слуги народа» попали в скандалы из-за недостойного поведения и попыток использования собственного статуса в личных целях. Так, народный депутат Николай Галушко нецензурно общался с остановившими его авто полицейскими, назвав их «дебилами». Также попал в автомобильный скандал народный депутат Александр Трухин, который, по информации СМИ, совершил ДТП в нетрезвом состоянии (при этом видео с места происшествия так и не было предоставлено). Фигурантами скандала с нарушением ПДД также стал народный депутат Юрий Камельчук, вступивший в перепалку с блогером проекта «ЗупиниЛося», зафиксировавший как жена нардепа неправильно припарковала авто под ВР.

В июле в ДТП попал народный депутат Александр Юрченко, который, по словам свидетелей, пытался скрыться с места аварии, а затем напал на водителя поврежденного авто (по информации ряда СМИ депутат, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения, однако это было опровергнуто решением суда). Также, по сообщениям СМИ, вероятно, мог находиться под действием наркотического опьянения во время вождения народный депутат Евгений Брагар (однако результаты экспертизы не подтвердили употребление наркотиков).

В коррупционный скандал попал председатель Комитета по организации государственной власти народный депутат Андрей Клочко, 70-летняя мать которого за последние два года приобрела имущества на 14,5 млн грн. Народный депутат Алексей Ковалев, купивший «4 канал», согласно декларации не имеет собственного жилья, а также указал покупку канала как подарок от родителей. Депутаты-миллионеры из «Слуги народа» Олег Воронько (задекларировал 129 млн грн), Остап Шипайло (22 млн), Степан Чернявский (11 млн), Павел Павлиш (10 млн) в 2021 году получали средства из государственного бюджета для аренды жилья в Киеве.

Напомним, что в первом квартале 2022 планируется создание Дисциплинарной комиссии «Слуги народа», которая должна реагировать на действия депутатов.

Основные фигуранты скандалов:

Василий Вирастюк. Депутата обвинили в сексизме из-за комментария под фото в Facebook. Комментируя пост тренера Андрея Стригуна в Facebook со снимком, сделанным с откровенного ракурса, нардеп сравнил одну из частей ее тела с «вареником». «Вареник хоть и с брынзой, но по вкусу как сельдь», — указал депутат.

Николай Тищенко. Заявил, что совсем не заметил роста цен на основные продукты в Украине. Заявил, что гречку покупает по 12 гривен за килограмм, а говядину находит по 50-70 грн. Октябрь 2021

Александр Трухин. Депутата подозревают в том, что он совершил ДТП в Киеве, в котором пострадали шесть человек и пытаются избежать ответственности.

Николай Галушко. Нецензурно общался с полицейскими, которые остановили за нарушение ПДД водителя и авто, которое возит нардепа. На видео Галушко обвинял правоохранителей в провокации, жаловался, что его «выдернули из-за стола», и обзывал полицейских «дебилами».

Елизавета Богуцкая. Высмеяла инициативу президента выплачивать по тысяче гривен украинцам, сделавшим прививку против коронавируса. Поддержала акции протестующих против прививок.

Александр Юрченко. По данным СМИ в июле 2021 г. депутат во Львове совершил ДТП и пытался скрыться с места аварии, а затем напал на водителя поврежденного авто.

Евгений Брагар. По сообщениям СМИ, вероятно, мог находиться под действием наркотического опьянения во время вождения заподозривших полицейские авто. Однако результаты экспертизы не подтвердили употребление наркотиков.

Юрий Камельчук. Попал в скандал на фоне того, что супруга депутата нарушила правила ПДД, неправильно припарковавшись. Ролик опубликовал YouTube-канал «ЗупиниЛося».

Марианна Безугла. Во время прямого эфира на вопрос о том, сколько стран входят в НАТО, она отказалась отвечать, назвав это журналистской провокацией.

Никита Потураев. При рассмотрении поправок к закону о Нацсовете по телевидению и радиовещанию заявил о расстреле фракции ОПЗЖ, что спровоцировало драку.

Галина Третьякова. Написала радостное сообщение о смерти депутата, своего бывшего однопартийца Антона Полякова, в партийном чате.

Александр Качура. Конотопский городской голова во время сессии городского совета облил водой Александра Качуру. Политики начали толкаться, между ними возникла ссора, их развели охранники. Бутылку с водой на сессию принес Александр Качура. Он заявил, что у Конотопа есть немало проблем, но мэр блокирует решение и отказывается решать важные для города проблемы.

Олег Арсенюк. По данным СМИ, депутат устроил драку в ресторане Черкасс и попал в больницу с разбитой головой.

Игорь Негулевский. Публично выругался за трибуной парламента. Нардеп не знал, что микрофон уже включен. Негулевский начал свое выступление со слов: «б**ть йо**на».

Александр Ковальчук. По словам Алексея Гончаренко, Александр Ковальчук, когда мимо него в Раде проходила Ирина Геращенко, сказал ей «На место». Это спровоцировало конфликт в ВР.

Анна Колесник. Во время внеочередного заседания Верховной Рады в переписке в мессенджере сообщила собеседнику, что «надо валить из этой страны». Сообщение она писала во время выступления главнокомандующего ВСУ, который говорил, в частности, о том, что Россия стягивает силы к границе с Украиной.

Максим Бужанский. Юрий Камельчук и Максим Бужанский устроили перепалку в прямом эфире из-за отношения к СС «Галичина».

Юлия Гришина. Опубликовала пост в Телеграмм-канале, где назвала Верховную Раду «Верховным советом». По данным СМИ народный депутат регулярно появляется в парламенте в дорогих одеждах (во время выступления Зеленского присутствовала в зале с брендированной сумкой почти за 70 тыс. грн.).

Оксана Дмитриева. По информации СМИ, депутат пришла на рассмотрение закона об олигархах в рубашке за почти 30 тыс. гривен.

Даниил Гетманцев. Поскандалил в Телеграмме с журналисткой Соней Кошкиной по поводу правильности написания слова «минет».

Андрей Клочко. 70-летняя мать депутата за два года потратила 14,5 млн грн. Расходные покупки совершались последние два года, то есть с момента получения депутатского мандата сыном.

Олег Воронько. Депутат-миллионер, арендующий жилье в Киеве за бюджетные средства.

Остап Шипайло. Депутат-миллионер, арендующий жилье в Киеве за бюджетные средства.

Степан Чернявский. Депутат-миллионер, арендующий жилье в Киеве за бюджетные средства.

Павел Павлиш. Депутат-миллионер, арендующий жилье в Киеве за бюджетные средства.

Алексей Ковалев. Приобрел «4 канал», хотя при этом нет собственного жилья. Заявил, что это подарок от родителей.

Максим Павлюк. Попал в скандал из-за подозрительных, по мнению СМИ, выигрышей в лотерею.

Александр Куницкий. По данным НАПК не указал в декларации информацию о финансовом обязательстве в размере более 2,3 млн грн.

Артем Дмитрук. На своей странице в Facebook назвал «педофилом» и наркоманом Александра Ройтбурда – известного украинского художника.

Давид Арахамия. Заявил, что не видит ничего плохо в оффшорах, потому что у него самого было много оффшорных компаний, а ныне такая у него жены.