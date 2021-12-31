Президент Владимир Зеленский семимильными шагами толкает страну в состояние войны. Судите сами: постоянное декларирование сближения Украины с НАТО, призыв женщин в армию - все это является теми тревожными звоночками, которые говорят о том, что глава государства готовится к превращению Украины в арену для полномасштабных военных действий. Единственным, кто пытается остановить Зеленского и предотвратить непоправимое, пока самонадеянному президенту рукоплещут свои же политики и карманные эксперты, является лидер оппозиции Виктор Медведчук. И он же единственный, кто способен поставить точку в вопросе решения конфликта на Донбассе.

Ни для кого не секрет, что для президента России Владимира Путина тема расширения НАТО на восток является достаточно болезненной. И он открыто заявил об этом в ходе пресс-конференции несколько дней назад, подчеркнув, что если США и НАТО откажутся давать гарантии безопасности Москве, то ответ Кремля может быть самым разным.

"Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", - отметил Путин. Ранее МИД России передал США проекты договора между двумя странами. В них, в частности, говорится о том, что Штаты не должны создавать военные базы на территориях бывших стран СССР, не входящих в НАТО. Иными словами - Альянс не должен лезть на территорию Украины и отказаться от любой военной деятельности в нашей стране, с какими бы караваями на границе ни стоял Зеленский со своими "зелеными кнопочками".

Наш президент наивно полагает, что, оказавшись под крылышком НАТО, он сможет диктовать какие-то условия России. Однако история доказывает, что везде, куда вмешивался Альянс, под эгидой "защитить униженных и оскорбленных", наступала разруха, полное уничтожение и разорение. Стоит вспомнить, хотя бы, относительно недавние события на Ближнем Востоке - в той же Сирии. Хотя Зеленский вряд ли это помнит, поскольку в то время был занят гастролями со своим "95 кварталом" и оттачиванием виртуозного кривляния перед публикой.

Единственный, кто открыто предостерегает всю президентскую рать от совершения непоправимой ошибки, кто открыто выступает против присутствия НАТО в Украине является лидер оппозиции Виктор Медведчук, неоднократно заявляя о необходимости сохранения нейтрального статуса страны.

"Я сторонник того, что Украина не должна быть в НАТО. И я не просто это категорически утверждаю, я ведь привожу аргументы, что с НАТО нам не по дороге, что НАТО усугубит ситуацию и так достаточно критическую в вопросах экономики и социальной сферы, и политики", - подчеркивал Медведчук.

И он абсолютно прав. Ведь Украина и так еле сводит концы с концами, едва дотягивая до очередного транша от МВФ. А случись НАТО в стране - вся экономика, вся социальная сфера полетит в тартарары из-за возможного открытого конфликта. В результате Зеленский, вместо защиты, получит полностью разоренную, разорванную на куски страну, из которой будут бежать миллионы украинцев, а те, кто останутся - будут медленно умирать от голода и нищеты.

Нашему президенту впору бы прислушаться к Медведчуку, но нет, он продолжает толкать страну на край пропасти. И если бы Зеленский поумерил бы свои амбиции, взяв на вооружение те конкретные шаги, которые давно озвучил лидер оппозиции в отношении Донбасса - мирный план, презентованный Медведчуком в Европе, которому рукоплескали лидеры ведущих европейских стран, а также в Москве, Донецке и Луганске, вместо преследования, воспользовался бы связями оппозиционного политика в России и ОРДЛО - то смог бы давно решить и конфликт на востоке Украины. Но очевидно, Зеленский предпочитает, чтобы история помнила о нем, как о президенте войны. А Медведчука люди будут помнить политиком мира.

Оригинал - на сайте Skeptic.