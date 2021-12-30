Представители «Национального корпуса», «Правого сектора» и других радикальных организаций явились сегодня к офису партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», чтобы отвлечь внимание общественности от преступных действий власти по уничтожению свободы слова. Об этом говорится в официальном заявлении на сайте ОПЗЖ.

В политсиле подчеркнули, что так называемая акция праворадикалов возле офиса ОПЗЖ проходила как раз в то время, когда сотни журналистов незаконно закрытых украинских телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Первый независимый» и UkrLive, а также изданий «Страна.ua» и Sharij.net, парламентарии и общественные деятели пришли под стены Офиса Президента с требованием прекратить преследование независимых СМИ и остановить тотальную цензуру.

«Сегодняшний митинг «Нацкорпуса», «Правого сектора» и прочих радикалов у офиса «Оппозиционной платформы – За жизнь» служит неоспоримым доказательством того, что власть активно использует членов этих сомнительных организаций в собственных интересах и чтобы прикрывать свои преступные действия. Национал-радикалы в Украине давно превратились в инструмент Зеленского по сведению счетов с оппозиционными политиками», – отмечается в заявлении партии.

В политсиле уверены, что это напрямую связано с внесудебной расправой, которую власть устроила над председателем Политсовета ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

«Власти не удастся ни запугать оппозицию, ни заставить ее лидеров свернуть свою политическую деятельность. А тот факт, что молодчики из «Национального корпуса», «Правого сектора» и прочих бродячих банд якобы в поисках нашего однопартийца явились на Большую Васильковскую, 23-Б в то время, когда он выступал в прямом эфире на акции у Офиса Президента, свидетельствует лишь об одном: власть испугалась митинга в поддержку независимых СМИ и пытается таким образом сорвать его, отвлечь внимание от собственных преступных действий, используя ручных радикалов», – констатировали в «Оппозиционной платформе – За жизнь».