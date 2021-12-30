Сотни журналистов пяти телеканалов - 112 Украина, NewsOne, ZiK, "Перший Незалежний" и UkrLive, с также изданий "Страна.юа" и Sharij.net, которые были незаконно закрыты президентом Владимиром Зеленским провели масштабный митинг под стенами Офиса президента. Представители медиа требовали от президента прекратить незаконное преследование независимых СМИ и остановить тотальное введение цензуры в стране.

В руках журналисты держали плакаты с надписями: "Зе-диктатура: Закрыты уже пять оппозиционных каналов", "Это диктатура! Зеленский закрыл уже пять оппозиционных каналов", "Сегодня закрыты 5 каналов. Сколько завтра?" и другие.

Владелец телеканала UkrLive, бенефициарный владелец телеканала "Перший Незалежный" и глава парламентского комитета по свободе слова Нестор Шуфрич на митинге призвал журналистов отстаивать свое право на свободу слова. "Власть боится журналистов, власть боится суровой правды", - отметил Шуфрич. Народый депутат напомнил, что "Перший Незалежный" выиграл суд, позволяющий ему восстановить вещание, незаконно прекращенное во внесудебном порядке в феврале 2021 года.

"Закрыли оппозиционные каналы, которые любили наши граждане в том числе и на Востоке Украины. Но мы восстановим вещание", - пообещал Нестор Шуфрич.

Ведущий канала UkrLive Вячеслав Пиховшек отметил, отключение телекааналов были введены даже без "имитирования законности". Пиховшек допустил введение индивидуальных репрессий против журналистов в том же виде, в котором они введены и против оппозиционных политиков. В восточной Европе закрытие пяти телеканалов и интернет-сайтов происходит впервые, добавил журналист.

Также поддержать журналистов прибыли депутаты партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталья Королевская, Василий Нимченко, Илья Кива, Николай Скорик, Олег Волошин, Юрий Загородний, Анатолий Бурмич, Александр Качный и другие.

Так, Наталья Королевская напомнила, что помимо закрытия каналов, Зеленский проводит репрессии против оппозиции. "Я надеюсь, что в 2022 год станет годом освобождения Виктора Медведчука, годом, когда мы вернем себе свою свободу и независимость", отметила депутат.

"Позор главе государства из-за закрытия телеканалов, как гаранту соблюдения прав и свобод человека, его чести и достоинства. Спасибо людям, которые несут слово к народу и к нашей нации, это как раз и есть журналисты. И как раз чтобы люди не услышали этого, власть прибегает к таким действиям, которые имеют все квалифицирующие признаки преступлений против своей нации, против своего народа", - поддержал журналистов Василий Нимченко.

"Два телеканала, в дополнение к предыдущим, которые были в авангарде того, чтобы обсуждать Минские соглашения, компромисс с Россией, нормализацию отношений с нашими собственными согражданами, их берут и закрывают за день до переговоров между Москвой и Вашингтоном, как знак того, что Зеленский готов, чтобы прикрыть собственное воровство и некомпетентность, ввергнуться в еще большую войну", - уверен Олег Волошин.

Анатолий Бурмич отметил, что никто из тех, кто нарушил закон закрывая каналы не уйдет от ответственности.

Напомним, 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против двух украинских телеканалов - "Перший Незалежний" и UkrLive. Всего в 2021 году Зеленский закрыл пять телеканалов - 112 Украина, NewsOne, ZiK, "Перший Незалежний" и UkrLive.

Санкции предусматривают, в частности, запрет на использование радиочастот, блокирование активов и ведение какой-либо деятельности в Украине. Они введены на 5 лет.

И "Перший Незалежний", и UkrLive уже отреагировали на указ президента Владимира Зеленского, заявив, что украинская власть в очередной раз доказала, что видит в свободных СМИ своего главного врага и будет действовать любыми методами для подавления свободы слова в Украине.

Журналисты намерены обжаловать незаконное решение о закрытии канала в судах. И, если украинские суды под давлением Офиса президента не отменят президентскую цензуру, то Европейский суд по правам человека вынесет справедливое решение, которое больно ударит по всем "цензорам" и "запретителям".

Представители СМИ уже обратились с открытым письмом к мировому сообществу - европейским политикам, чиновникам и международным журналистским организациям - с просьбой повлиять на ситуацию со свободой слова и попыткой власти ввести цензуру в Украине.

Письмо от сотрудников СМИ получили: Международная федерация журналистов, Международный институт прессы, генсек ООН Антониу Гуттериш, председатель Европейского совета Шарль Мишель, глава Freedom House Майкл Абрамовиц, представитель по вопросам СМИ в ОБСЕ Тереза Рибейро, временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин, чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германии Анти Фельдгузен, министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, член Сената Франции Жан-Луи Массон, министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Швеции Анн Линде, заместитель председателя подкомитета по правам человека Европейского Парламента по иностранным делам Ханна Нойманн, министр иностранных дел Бельгии Софи Уилмс.

В свою очередь владелец телеканала UkrLive и глава парламентского комитета по свободе слова Нестор Шуфрич отметил, что закрытие телеканала UkrLive вскоре после первого выхода в эфир и телеканала "Перший Незалежний" после судебной победы и восстановления спутникового вещания – это очередное циничное и беззаконное внесудебное решение от Совета национальной безопасности и обороны, направленное на установление цензуры в Украине.

"Подобные действия нельзя объяснить иначе, ведь телеканалы не нарушили ни одного закона, а в случае "Першого Незалежного" - наоборот добились справедливого судебного решения, которое доказало незаконность прежних решений СНБО. Телеканалы были закрыты только потому, что так захотелось людям, занимающим высокие посты. Ни в одной цивилизованной стране мира такого случиться не могло. Подобное беспрецедентное уничтожение свободы слова поистине ужасает. Это в который раз доказывает, что власти нет дела до законов и Конституции Украины, они делают исключительно то, чего сами хотят, без оглядки на юридические нормы", - сказал он.

Как сообщалось, ранее на саммите Восточного партнерства в Брюсселе подняли вопрос о внесудебной расправе над оппозиционными СМИ в Украине и потребовали от Владимира Зеленского отменить беспредельные санкции СНБО, которыми заблокировали вещание трех ведущих информационных телевизионных каналов - "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также незаконно закрытого без решения суда спустя час после начала эфира телеканала "Перший Незалежний".

Как известно, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 120 969 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.