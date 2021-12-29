Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук незаконно находится под домашним арестом более шести месяцев. Однако, такая мера пресечения не является целью обвинения. Такое мнение в эфире "Першого Незалежного" высказал политолог Алексей Якубин.

"Мы с вами видим, что здесь дело продолжается и продолжается. Ключевая проблема в том, что оно не доходит до суда, потому что в суде сторона обвинения должна была бы доказывать, показывать доказательства и так далее. Мне кажется, что здесь как раз в том и весь момент, что мера пресечения, то есть домашний арест, он не используется, как цель сама по себе, потому что это позволяет в некоторой мере ограничить Виктора Медведчука, как действующего депутата, ограничить его деятельность как политика", - отметил эксперт.

При этом Якубин предположил, что само обвинение понимает, что с их доказательствами по делу не все в порядке.

"Почему до сих пор это дело так и не доведено непосредственно до суда? Потому что со стороны обвинения, видимо, они понимают, что тут с доказательствами есть нюансы", - подытожил он.

Напомним, ранее народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко и Григорий Мамка, что политическое преследования властью председателя стратегического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука путем инспирирование уголовных дел по обвинению в совершении тяжких преступлений, связанных с государственной изменой, нарушением законов и обычаев войны, содействии террористической организации, длится с мая 2021 года и имеет признаки масштабной спланированной кампании, направленной на борьбу с политическими оппонентами, для реализации которой привлечено административный репрессивный аппарат и приняты все противоправных средств, включая совершение давления и шантажом представителей судейского корпуса.

По их словам, приведенные выводы нашли свое подтверждение при избрании меры пресечения лидеру партии 13 мая 2021 года по делу, по которому инкриминировалось (вымышленное, существующее лишь в сознании представителей органов прокуратуры) покушение на разграбление национальных ценностей в Автономной Республике Крым. В судебном заседании стало очевидным, что в действиях Виктора Медведчука отсутствуют не только признаки совершения преступления, но и отсутствует само событие преступления. Несмотря на надуманность обвинений и фальсификацию доказательной базы, суд, поддавшись давлению власти, избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. По этому делу Виктор Медведчук находился под круглосуточным домашним арестом 5 месяцев и 17 дней.

"Предвидя крах своих безосновательных обвинений, прокуратура инспирировала новое уголовное производство в отношении Виктора Медведчука, которое по бессмысленности обвинений, можно с уверенностью констатировать, превзошло предыдущее. Речь идет о так называемом угольном деле, в котором председателя Стратегического совета партии "заподозрили" в государственной измене и содействии террористической организации из-за закупки государственными компаниями угля с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. 12 октября 2021 года Виктору Медведчуку судом была избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 19 ноября 2021 года, который в дальнейшем был продлен до 14 января 2022 года.

Не прибегая к предоставлению правовой оценки надуманности и необоснованности обвинений против Виктора Медведчука и детальному анализу сути указанных дел с точки зрения материального права, необходимо обратить внимание на процессуальные аспекты незаконности продления срока домашнего ареста сверх предельных сроков, установленных уголовным процессуальным законом, следствием чего стало незаконное лишение свободы", - подчеркнули нердепы.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZІК.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.