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5,2% украинцев считают мемом года пресс-конференцию президента Украины Владимира Зеленского, а еще 3,4% – самого главу государства, свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Так, 2,6% опрошенных назвали мемом 2021 года мэра Киева Виталия Кличко, 2,6% - народного депутата от «Слуги народа» Николая Тищенко, в частности, за свои заявления «о ценах на продукты». 2,5% респондентов назвали мемом «1000 гривен от Зеленского», а 2,1% - нардепа от «ОПЗЖ» Илью Киву, в частности «Киву-ученого».

Затруднились ответить на этот открытый вопрос 47,2% респондентов, 3% заверили, что таких событий не было, а почти 14% не захотели отвечать.

Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 декабря 2021 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.
ForUm

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