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45,1% украинцев считают президента Украины Владимира Зеленского разочарованием года, в то время как 17,3% украинцев считают его политиком года, свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

По данным опроса, 8,1% опрошенных считают «политиком года» экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, 8% - лидера партии «Евросолидарность» Петра Порошенко, передает Интерфакс-Украина.

Также в категории «политик года» упомянули лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко (4,4%), лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрия Бойко (3,7%), экс-нардепа Евгения Мураева (3,4%), лидера партии «Сила и честь» Игоря Смешко (1,8%), лидера «Украинской стратегии» Владимира Гройсмана (1,4%), народного депутата от «ОПЗЖ» Виктора Медведчука (1,2%), мэра Киева Виталия Кличко (1,1%), шоумена Сергея Притулу (1%).

14,6% ответили на просьбу назвать политиков года «нет таких». 8,5% респондентов назвали разочарованием года Порошенко, 3,2% - Медведчука, 3% - Разумкова, 1,5% - Тимошенко, 1,2% - нардепа Николай Тищенко («Слуга народа»), 1,2% - нардепа Илью Киву (фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь»), 1,1% - премьер-министра Дениса Шмыгаля, 1% - Виталия Кличко. 3% считают разочарованием года всех представленных политиков.

Кроме того, 8,5% опрошенных назвали символом 2021 года - человеком года президента Зеленского. Также человеком года украинцы считают Порошенко (3,6%), Разумкова (3,3%), Ангелу Меркель (3,1%), Илона Маска (3%), Джо Байдена (2,7%).

Среди тех, кого назвали более 1% опрошенных, были также Юлия Тимошенко (1,8%), журналист Дмитрий Гордон (1,3%), Евгений Мураев (1,2%), боксер Александр Усик (1,2%), Владимир Путин (1,1%), Сергей Притула (1%), медики/врачи (1%). Для 11,3% респондентов таких «авторитетов» вообще нет, 31,1% – не смогли дать ответ, а еще 7,1% отказались отвечать на этот открытый вопрос.

Общенациональное исследование проведено Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 декабря 2021 года во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донецкой и Луганской областей.

Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки – 2,3%.
ForUm

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