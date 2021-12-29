Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета безопасности и обороны, которое накладывает санкции против компаний-владельцев телеканалов «Перший незалежний» и UkrLive.

Санкции ввели против трех юридических лиц, контролирующих медиаресурсы «Перший незалежний» и UkrLive - ООО «Медиахолдинг Новости», ООО «Тайм Медиа» и ООО «Телепространство». Ограничивающие меры установлены на 5 лет.

Согласно санкциям, украинским должностным лицам запрещено выдавать этим компаниям какие-либо лицензии и разрешения на пользование радиочастотными ресурсами Украины.

Кроме того, владельцы этих телеканалов не могут совершать какие-либо финансовые операции на территории Украины и со счетов украинских банков.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Как сообщал ForUm, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против народного депутата из фракции ОПЗЖ Тараса Козака, а также восьми компаний, которые являются учредителями телеканалов 112, ZIK и NewsOne.

26 февраля Павел Егорычев, который является директором ООО «Новый формат ТВ» и председателем в ООО «ТВ Выбор», которые входят в медиагруппу Тараса Козака, стал руководителем ООО «Тайм Медиа» и львовского канала «Перший незалежный».

В сентябре народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Нестор Шуфрич приобрел 60% собственности нового телеканала.

В декабре Национальный совет по телевидению и радиовещанию назначил внеплановую проверку телеканала из-за того, что у его владельца Шуфрича имеется конфликт интересов. Как глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и как собственник СМИ, он не может принимать решение беспристрастно.