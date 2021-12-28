Медведчука обвиняют в совершении целого букета тяжких преступлений. Если внимательно следить за судебными процессами, больше ужасает полное отсутствие доказательной базы стороны обвинения. Все построено на анекдотических аргументах: "в неизвестном месте, в неизвестное время, неизвестным способом Виктор Медведчук реализовал свой преступный план". На этом юриспруденция завершается и начинается голая политика.

Инициатором именно политического преследования является, несомненно, действующий президент Зеленский, неоднократно публично угрожавший расправиться с Медведчуком еще до появления уголовных дел, и сегодня лично контролирующий все заседания суда.

Против Председателя Стратегического Совета ОПЗЖ поднята в боевую готовность вся репрессивная система власти президента, включая давление и шантаж на конкретных судей.

Это истерическая и ничем не прикрытая реакция власти на последовательную критику Медведчуком антинародной, антисоциальной политики с полной сдачей независимости и суверенитета страны.

13 мая 2021 года Медведчук обвиняется в покушении на разграбление национальных ценностей в Автономной Республике Крым. Адвокаты политика убедительно доказали, что в действиях подозреваемого отсутствуют не только признаки совершения преступления, но отсутствует само событие преступления. Однако зависимые от Банковой судьи поместили Медведчука под круглосуточный домашний арест. Народный депутат Украины изолирован от полноценной работы в парламенте, участия в работе комитетов, сессий, от контактов с избирателями.

Между тем, действующая власть не останавливалась в поисках новых статей, по которым можно было "закрыть" известного политика. Появляется так называемое угольное дело, при котором Медведчука обвинили в том, что он способствовал закупке государственными компаниями угля с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. А ведь мы знаем, что до установления блокады в 2017 году на упомянутой территории работали зарегистрированные по национальному законодательству украинские юридические лица, которые платили налоги в бюджет Украины, из которого, в том числе, шло финансирование наших Вооруженных Сил, а шахтеры, добывающие уголь, получали заработанные денежные средства в украинских банках. Так в чем здесь преступление?

12 октября 2021 года Виктору Медведчуку суд избирает домашний арест до 19 ноября 2021 года. А затем его продлевает до 14 января 2022 года.

Европейский суд по правам человека приравнивает домашний арест к лишению свободы.

Согласно статье 181 Уголовного процессуального кодекса "совокупный срок содержания под домашним арестом во время досудебного расследования не может превышать шести месяцев. По истечении этого срока определение о применении меры пресечения в виде домашнего ареста прекращает свое действие и мера пресечения считается отмененной".

В действующем УПК отсутствуют нормы, согласно которым предельный срок нахождения под домашним арестом исчисляется в каждом отдельном уголовном производстве отдельно, если они расследуются в пределах одного и того же промежутка времени. Это означает, что избранная Медведчуку мера пресечения не могла продолжаться дольше, чем до 13 ноября 2021 года.

В статье 29 Основного закона страны сказано: "Никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе, как по мотивированному решению суда и только по основаниям и в порядке, установленным законом".

Продление круглосуточного домашнего ареста Виктора Медведчука в отведенный Уголовным процессуальным кодексом срок является проявлением откровенного произвола существующего режима единоличной власти Зеленского и всех тех, кто выполняет его незаконные приказы. При смене власти уголовной ответственности им не избежать за циничное игнорирование Конституции Украины, УПК, ЕСПЧ.

А пока похоже на то, что власть и дальше в поисках новых обвинений Медведчуку с целью изоляции его от общества.