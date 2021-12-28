Комитет избирателей проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады Украины в 2021 году. По данным КИУ, 25 народных депутатов пропустили 90% голосований Рады за год.

Наиболее активно голосовали депутаты «Слуги Народа» и ЕС, меньше всего – ОПЗЖ.

Один народный депутат не проголосовал ни разу – это Тарас Козак из «Оппозиционной платформы – За життя». Среди других депутатов с почти нулевыми показателями: Олесь Довгий (принял участие в 0,23% голосований), Вадим Столар (0,56%), Федор Христенко (0,99%), Юрий Солод (0,99%), Вадим Рабинович (1%), Сергей Левочкин (1%), Сергей Ларин (1%), Игорь Абрамович (1%), Ренат Кузьмин (1%), Степан Ивахив (1%).

Виктор Медведчук принял участие в 3% голосований, Андрей Деркач – 3%, Александр Фельдман – 3%, Юрий Бойко – 3%, Александр Дубинский – 4%, Дмитрий Шенцев – 4%, Александр Пузанов – 4%, Юлия Левочкина – 5% , Игорь Палица – 6%, Антон Яценко – 8%, Игорь Кисилев – 9%, Виталий Борт – 9%, Григорий Суркис – 10%, Александр Герега – 10%.

Активнее всего в течение года голосовали депутаты «Слуги народа» и «Европейской солидарности». В среднем депутаты монобольшинства приняли участие в 83% голосований (нажали «за», «против» или «воздержался»). Депутаты ЕС присоединились к 80% голосованиям.

Почти одинаковые показатели голосований у депутатов группы «Доверие» и «Голоса». В среднем депутаты этих политических сил приняли участие в 72% голосования. Низший результат у депутатов «Батькивщины» (62%) и группы «За будущее» (54%). Самые низкие показатели у депутатов «Оппозиционной платформы – За жизнь», фактически саботировавших большинство голосований в течение года (приняли участие в 38%).

«Часть народных депутатов фактически саботировали голосование Верховной Рады в 2021 году, не голосуя ни за, ни против или воздержался. Такое поведение подрывает доверие к деятельности парламента и противоречит принципам работы депутата. В ВР IX созыва была введена система штрафов, налагаемых на депутата в случае неучастия в голосованиях. Однако на практике это мало изменило ситуацию и не решило главную проблему», – отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Всего в 2021 году было проведено 5681 голосований.