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Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" народный депутат Виктор Медведчук заявил, что не планирует покидать Украину, несмотря на уголовное преследование в отношение него.

Об этом пишет Ранее на саммите Восточного партнерства в Брюсселе 112 Украина", NewsOne и ZIK, а также незаконно закрытого без решения суда спустя час после начала эфира телеканала 112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов. 

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – 112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

13 мая в Печерском суде Киева отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

8 октября народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП, нарушая закон, попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму. Однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это. Позже он опубликовал видео, как прокуроры попытались вручить очередное подозрение председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, однако адвокаты политика пресекли эту попытку.

Уже в понедельник, 11 октября, Кузьмин сообщил, что Медведчуку все-таки вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это притом что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

В ходе судебного заседания во вторник, 12 октября, Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении его. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

В среду, 20 октября, должно было состоятся рассмотрение апелляции по этому делу, но Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы прокуроров на решение суда по мере пресечения главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку. Судебное заседание перенесли на 11:00 9 ноября.

Отметим, в сентябре в Киев приезжали с визитом секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле. Они посетили председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом, и провели встречу с ним и сопредседателем партии Вадимом Рабиновичем. А уже 1 ноября немецкие политики основных уровней - депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер - посетили председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку. В свою очередь Виктор Медведчук поблагодарил немецких коллег, которые нашли время  приехать к нему в гости, с учетом тех условий и той ситуации, в которой он находится.

Во вторник, 2 ноября, Печерский районный суд Киева назначил председателю политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь!" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личного обязательства, как и ходатайствовала прокуратура. Однако практического значения это уже не имеет, так как Медведчук находится под мерой пресечения в виде домашнего ареста по другому делу - об "угольной госизмене".

11 ноября ведущий европейский адвокат Бертран Мельмендье присоединился к команде правовой защиты председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Он подписал договор о правовой защите лидера оппозиции. 

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 120 969 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.
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