По делу Порошенко в судебном процессе нельзя рассчитывать в качестве доказательной базы на обнародованные аудиозаписи, на которых обсуждаются схемы закупки угля у так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Такое мнение сегодня, 24 декабря, в программе "Украина на самом деле" телеканала "Дом" выразил ассоциированный эксперт программы реформирования правоохранительной и судебной систем Украинского института будущего Иван Ступак.

"Мой опыт работы в Службе безопасности Украины говорит, что шансы довести дело до логического конца в этом кейсе у правоохранителей практически равняется нулю. Я оставляю небольшой шанс для того, чтобы Фемида все-таки под давлением приняла какое-то решение не в пользу Петра Алексеевича", - сказал он.

Ступак пояснил, что главная проблема "угольного дела" - его информационной основой являются аудиозаписи якобы разговоров участников угольных схем, но эти записи не будут приняты судом в качестве доказательств.

"В нашей стране любые доказательства в уголовном производстве должны быть получены законным путем, в частности, через решение суда. Например, если проводятся мероприятия специальные по прослушке, по наблюдению за человеком, по проникновению в его помещения, вскрытию его электронной почты, автомобиля - необходима санкция суда, следственного судьи. После получения санкций в рамках какого-то оперативно-розыскного дела, или контрразведывательного дела, или уголовного производство правоохранители проводят все мероприятия, собирают все доказательства, и потом передают в суд", - детализировал он.