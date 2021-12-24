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Ездивший в Минск к Александру Лукашенко народный депутат Евгений Шевченко заявил, что СБУ открыла дело против него по статье «Государственная измена».

«Раз уж информация просочилась в СМИ, вынужден сообщить, что действительно СБУ открыло по мне дело по ст.111 ККУ. Шьют мне создание «русского мира» в Украине. Более тупого повода не смогли найти для выполнения заказа и устранения конкурента. Связано это с моей дружбой с Беларусью», - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, в феврале «Слуга народа» Шевченко и коммунист Петр Симоненко посетили конференцию Лукашенко.

Затем Шевченко ездил к Лукашенко в апреле.

 
ForUm

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