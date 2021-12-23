Верховный суд вызывает президента Украины Владимира Зеленского в качестве ответчика на судебное заседание по иску пятого президента Украины Петра Порошенко 28 февраля 2022 года. Об этом Интерфакс-Украина сообщили в Верховном суде.

«Президент вызван как ответчик на заседание 28 февраля по административному иску Порошенко к президенту (по так называемым «пленкам Бигуса» – ред.), - сказали в суде.

В Верховном суде, напомнили, что 23 августа 2021 года определением Верховного суда исковое заявление было оставлено без движения, суд предоставил срок для устранения недочетов в иске, этого не было сделано, и суд вернул иск. Не согласившись с нерассмотрением иска, истец подал апелляцию в Большую палату Верховного суда, которая в свою очередь направила иск на рассмотрение Кассационного админсуда в составе Верховного суда для продолжения рассмотрения.

Поскольку иск назначен к рассмотрению, по процедуре на заседание вызываются стороны процесса, в том числе и президент (институт президента) как ответчик по иску.

Суть исковых требований Порошенко к Зеленскому сводится к признанию противоправными высказываний главы государства в адрес пятого президента после обнародования журналистского расследования «Бигус.инфо» так называемых «пленок Медведчука».

Ранее адвокат пятого президента обнародовал повестку с вызовом президента Зеленского на 28 февраля 2022 года.