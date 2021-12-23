Народный депутат Украины, председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук - единственный, кто с достоинством отстаивает свою позицию в суде, считает сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович. Об этом политик пишет в своем Телеграм-канале.

"Остальные или начинают умирать в зале суда, или срочно вылетают за границу, или исчезают на просторах нашей большой Вселенной. Это подтверждает одно: позиция Медведчука – это позиция честного политика, патриота и мужественного человека! Миллионы были потрачены на то, чтобы опорочить его и рассказать о его бегстве из страны! Медведчук преподал им урок мужества и настоящей мужской смелости! А те, кто рассказывали иначе, сегодня или сами сбежали, или уже готовятся…", - пишет Рабинович.

Напомним, власть открыла уголовное дело по факту поставок угля из ОРДЛО в Украину в 2014 году. Лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука Служба безопасности и Государственное бюро расследований обвиняют в государственной измене и содействии террористической организации. При этом Медведчук в то время не занимал никаких государственных должностей и выполнял лишь функции переговорщика между украинской властью и непризнанными республиками по просьбе президента Петра Порошенко.

В середине лета украинская власть столкнулась с дефицитом антрацита, ведь большинство шахт, его добывавшие, оказались за линией фронта на подконтрольных боевикам территориях. Ситуация грозила энергетическим кризисом еще до начала отопительного сезона. У Украины не было иного выхода, как покупать уголь из шахт, оказавшихся под контролем боевиков. Однако поставки происходили согласно украинскому законодательству через компании, которые были зарегистрированы в Украине и платили налоги в бюджет Украины. К тому же в то время не было никаких ограничений на торговлю с ОРДЛО.

Медведчук называет это уголовное дело сфабрикованным. Ранее политик в суде разбил аргументы стороны обвинения. Дело зависло и даже не дошло до рассмотрения по существу.

На днях подозрение в государственной измене и содействии террористической организации выдвинули бывшему президенту Петру Порошенко. Он уехал из Украины. Виктор Медведчук заявил, что никуда выезжать не будет. Сейчас политик находится под домашним арестом.