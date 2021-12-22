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Порошенко отреагировал на обвинения в «госизмене» 85

Подозрение в государственной измене, которое было направлено бывшему Президенту Украины Петру Порошенко и касается поставок угля с Донбасса в 2014‒2015 годах, безусловно, связано с теми обвинениями, которые инкриминируют и председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку. Но в сложившейся ситуации между Порошенко и Медведчуком есть большая разница, и она уже очевидна. Такое мнение высказал политолог Алексей Якубин в эфире телеканала UkrLive.

Эксперт отметил, что в отличие от Порошенко, который уехал из страны и не дает показаний, Виктор Медведчук никуда не сбежал, ходит на все заедания суда, но при этом, по тем же самым обвинениям, находится под домашним арестом.

«Когда говорят об этом деле в публичной плоскости, то оно касается вопроса, связанного с записями – с тем, что уже слышали ранее, аутентичность их не до конца понятна, проведение верификации тоже является открытым вопросом. По этому же делу есть ситуация, связанная с Виктором Медведчуком, где ему тоже предъявлено подозрение. Но есть и разница между Порошенко и Медведчуком. Медведчук никогда не говорил, что он выступал за то, чтобы экономически отрубить неподконтрольные территории от Украины и т. д. Также он не уехал из страны, он под домашним арестом по тем же подозрениям», – подчеркнул политолог.

По мнению Якубина, пятый Президент Украины, при котором как раз формировались такие органы, как ГБР и ОГП, должен был бы прийти и дать показания. А так Порошенко только подливает масла в огонь. Что касается мотивации власти для предъявления обвинений лидеру «Европейской солидарности» по тому ж делу, что и Виктору Медведчуку, то политолог считает, что это попытка Зеленского снизить рейтинг Порошенко, связав его с лидером оппозиции.

«По поводу стратегии обвинения или стратегии власти, мне кажется, есть попытка в контексте Порошенко показать, что есть Порошенко и есть Медведчук, показать их связь. Есть расчет на то, что на избирателя Порошенко это должно повлиять со знаком минус. Но открытый вопрос, действительно ли это будет так», – сказал Алексей Якубин.

Напомним, как заявил сам народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, он подвергается уголовному преследованию со стороны власти за резкую критику непрофессионализма Президента Владимира Зеленского и его команды, а также за категорическое несогласие с тупиковым экономическим курсом действующей власти.

На данный момент Медведчук находится под следствием по двум уголовным производствам. В мае ему было предъявлено первое подозрение, а в октябре последовало второе.

Общаясь с журналистами после судебного заседания, которое состоялось 2 ноября, Виктор Медведчук констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.
ForUm

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