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По результатам опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», топ три достижения Украины в 2021 году, по мнению опрошенных, это победа боксера Александра Усика (35%), успех украинских паралимпийцев в Токио (32%) и программа «Большое строительство» (31%),  свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг.  

Также около 20% назвали главными победами расширение услуг приложения Дия, массовую вакцинацию и выход сборной по футболу в четвертьфинал Евро 2020.

Еще ​​по 15% выбрали основными победами выступление украинских спортсменов на Летних Олимпийских играх и реализацию норм обслуживания на украинском языке.

13-14% считают основным достижением принятия закона «Об олигархах» и санкции против Медведчука, еще 7-9% избрали достижением старт рынка земель и договор об открытом небе с ЕС, 4-5% - «Крымскую платформу и успех Go_A» на Евровидении. Лишь 2% сказали, что никаких достижений в этом году не было.
ForUm

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