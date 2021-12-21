Хотя президент и возглавляет рейтинг самых влиятельных от журнала «Корреспондент», но политика главы ОП Андрея Ермака привела к тому, то на сегодняшний день Зеленский & Coпоссорились и с такими мощными игроками как Виктор Медведчук и Ринат Ахметов, и со вчерашними союзниками в лице экс-спикера Дмитрия Разумкова и экс-главы МВД Арена Авакова. Так юрист-международник Виталий Киба прокомментировал рейтинг «Топ-100 самых влиятельных» за 2021 год от журнала «Корреспондент».

Киба сообщил, что экс-президент Петр Порошенко оказался за пределами первой десятки самых влиятельных.

«Если Порошенко спешно покинул страну сразу же после попытки вручить ему подозрение, то Виктор Медведчук ведет себя как человек, уверенный в собственной правоте. Оппозиционный политик, в отношении которого Зеленский не раз давал понять, что считает его своим главным политическим оппонентом, не покинул страну, как ни надеялись на Банковой и сегодня отстаивает свою невиновность в судах», – отметил юрист-международник.

Киба уточнил, что, несмотря на беспрецедентную атаку власти, Медведчук не только выстоял, но и сохранил свое влияние в украинской политике.

«Несмотря на беспрецедентную атаку власти, включавшую санкции, запрет дружественных телеканалов, обыски – и даже обыски у тещи – Медведчук выстоял в этой войне. И, как свидетельствует рейтинг, не просто выстоял, а сохранил статус одного из самых влиятельных людей Украины», – подчеркнул юрист-международник.

При этом Киба обратил внимание, что Медведчук сохранил статус главного переговорщика между Украиной и Россией.

«Причем за это время Зеленский и компания потеряли свои позиции. Если Медведчук продолжает контролировать вторую по величине фракцию «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной Раде, то «зеленого монобольшинства» давно уже нет, а, чтобы принять нужный законопроект, Офис президента вынужден «мотивировать» олигархические группы «Доверие» и «За будущее», – констатировал автор.

«Да и статус главного переговорщика по линии Киев-Москва и Киев-Донбасс он сохранил, поскольку больше ни у кого из первого эшелона украинской политики нет такого уровня отношений с российским президентом Владимиром Путиным», – добавил юрист-международник.

В то же время, Виталий Киба отметил, что президент возглавляет топ-100 самых влиятельных по версии журнала «Корреспондент», но добавил, что Зеленский и Офис президента ввязались в «войну всех против всех», выиграть в которой не смогут.

«На первый взгляд, в 2021 году Зеленский и ОП укрепили свое влияние. Но только на первый взгляд. Потому что применение санкций в отношении граждан Украины и украинский юридических лиц – это в первую очередь удар по легитимности решений власти. А политика главы ОП Андрея Ермака уже привела к тому, что Зеленский и компания поссорились с кем только можно и с кем нельзя – это и такие мощные игроки как Медведчук, Ахметов, Порошенко, а также вчерашние соратники Аваков и Разумков. А ведь есть еще и «соросята», обиженные из-за раскола партии «Голос» и добровольно-принудительной смены руководства фракции, и десятки бизнесменов, которых огульно записали в «контрабандисты» и «воры в законе». А здесь хорошо бы помнить, что в «войне всех против всех» априори выиграть нельзя», – заключил юрист-международник Виталий Киба.