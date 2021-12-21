также в разделеПолитика
В Криворожском районе конфликт из-за дерибана земли в пользу Юзика 2
Зеленский ответил на петицию о «принудительной» вакцинации 5
Опрос: Разумков победил бы Зеленского на выборах президента 26
КИУ назвал лидеров фракций, проваливших работу в Раде в 2021 году 8
Посольство США прокомментировало дело против Порошенко 31
The Guardian: Путин не видит в Зеленском равного. Почему Россия не будет разговаривать с этой украинской властью 49
NewsWep: Медведчук считает, что у Зеленского еще есть шанс мирно решить конфликт на востоке Украины 17
Зеленский хочет получить четкую временную перспективу членства в НАТО в 2022 году 52
Погребинский: Назначение Медведчука своим главным врагом было стратегической ошибкой Зеленского 41
Порошенко отреагировал на обвинения в «госизмене» 77
Нардепы обратились в КСУ из-за множественного гражданства 16
Госдеп предупредил граждан США об опасности поездок в Украину 37
Находящегося за границей Порошенко вызывают в ГБР 15
Боевики ранили украинского военного под Широкино 16
Зеленский возглавил президентский антирейтинг 56
Арахамия о множественном гражданстве: Будем договариваться с каждой страной отдельно 19
Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций 44
Большинство украинцев поддерживают роспуск Кабмина и Рады 19

Хотя президент и возглавляет рейтинг самых влиятельных от журнала «Корреспондент», но политика главы ОП Андрея Ермака привела к тому, то на сегодняшний день Зеленский & Coпоссорились и с такими мощными игроками как Виктор Медведчук и Ринат Ахметов, и со вчерашними союзниками в лице экс-спикера Дмитрия Разумкова и экс-главы МВД Арена Авакова. Так юрист-международник Виталий Киба прокомментировал рейтинг «Топ-100 самых влиятельных» за 2021 год от журнала «Корреспондент». 

 Киба сообщил, что экс-президент Петр Порошенко оказался за пределами первой десятки самых влиятельных. 

«Если Порошенко спешно покинул страну сразу же после попытки вручить ему подозрение, то Виктор Медведчук ведет себя как человек, уверенный в собственной правоте. Оппозиционный политик, в отношении которого Зеленский не раз давал понять, что считает его своим главным политическим оппонентом, не покинул страну, как ни надеялись на Банковой и сегодня отстаивает свою невиновность в судах», – отметил юрист-международник. 

Киба уточнил, что, несмотря на беспрецедентную атаку власти, Медведчук не только выстоял, но и сохранил свое влияние в украинской политике. 

«Несмотря на беспрецедентную атаку власти, включавшую санкции, запрет дружественных телеканалов, обыски – и даже обыски у тещи – Медведчук выстоял в этой войне. И, как свидетельствует рейтинг, не просто выстоял, а сохранил статус одного из самых влиятельных людей Украины», – подчеркнул юрист-международник. 

При этом Киба обратил внимание, что Медведчук сохранил статус главного переговорщика между Украиной и Россией.

«Причем за это время Зеленский и компания потеряли свои позиции. Если Медведчук продолжает контролировать вторую по величине фракцию «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Верховной Раде, то «зеленого монобольшинства» давно уже нет, а, чтобы принять нужный законопроект, Офис президента вынужден «мотивировать» олигархические группы «Доверие» и «За будущее», – констатировал автор. 

«Да и статус главного переговорщика по линии Киев-Москва и Киев-Донбасс он сохранил, поскольку больше ни у кого из первого эшелона украинской политики нет такого уровня отношений с российским президентом Владимиром Путиным», – добавил юрист-международник. 

В то же время, Виталий Киба отметил, что президент возглавляет топ-100 самых влиятельных по версии журнала «Корреспондент», но добавил, что Зеленский и Офис президента ввязались в «войну всех против всех», выиграть в которой не смогут. 

«На первый взгляд, в 2021 году Зеленский и ОП укрепили свое влияние. Но только на первый взгляд. Потому что применение санкций в отношении граждан Украины и украинский юридических лиц – это в первую очередь удар по легитимности решений власти. А политика главы ОП Андрея Ермака уже привела к тому, что Зеленский и компания поссорились с кем только можно и с кем нельзя – это и такие мощные игроки как Медведчук, Ахметов, Порошенко, а также вчерашние соратники Аваков и Разумков. А ведь есть еще и «соросята», обиженные из-за раскола партии «Голос» и добровольно-принудительной смены руководства фракции, и десятки бизнесменов, которых огульно записали в «контрабандисты» и «воры в законе». А здесь хорошо бы помнить, что в «войне всех против всех» априори выиграть нельзя», – заключил юрист-международник Виталий Киба.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9