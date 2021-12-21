Президент Украины Владимир Зеленский еще имеет шанс мирно решить конфликт на Донбассе. Такое мнение выразил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук, пишет NewsWep.

По словам оппозиционного политика, Зеленский за два с половиной года, которые он возглавляет страну, не воспользовался окном возможностей для урегулирования ситуации в Донбассе, однако это окно остается открытым.

"Это окно возможностей, о котором я говорил два года назад, остается открытым", - подчеркнул Медведчук.

Также председатель политсовета ОПЗЖ указал на важность того, что данное окно было открытым эти годы и Зеленский мог сделать "очень многое, существенное и эффективное", что в совокупности могло бы привести к мирному урегулированию и полному выполнению минских соглашений.

Помимо этого Виктор Медведчук высказался и о переговорах президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена, а также Байдена и Зеленского и назвал их попыткой в очередной раз урегулировать ситуацию в Донбассе. Оппозиционный политик усомнился в том, что эти переговоры могут пробудить политическую волю украинской власти, направленную на выполнение Минских соглашений.

"Байден выразил поддержку и стремление оказать содействие в выполнении Минских соглашений Киевом. И это очень важно, считает Медведчук, потому что раньше США занимали такую позицию: говорили о том, что Минские соглашения не выполняет Россия, и на этом ставили точку", - говорится в публикации.

Напомним, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что для разрешения конфликта в Донбассе Москва готова работать со всеми, кто сможет заставить Киев выполнять Минские соглашения, в том числе с США.По его словам, ситуация в Украине находится в фокусе внимания контактов РФ и США. Этой теме было уделено много внимания на недавних переговорах президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Также дипломат подчеркнул, что Москва рассчитывает на продолжение конструктивного диалога с США.

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 120 тысяч материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.