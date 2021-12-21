Если бы Президент Украины Владимир Зеленский изначально не выбрал бы своим главным врагом народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, то сейчас у него было бы больше возможностей для политических маневров. Тем более, что с энергетическим кризисом без помощи Медведчука и договоренностей с Россией Украине не справиться. Такое мнение высказал политолог Михаил Погребинский в эфире телеканала UkrLive.

Эксперт напомнил, что рейтинг ОПЗЖ фактически не уступает рейтингу провластной партии «Слуга народа» и это немаловажный фактор.

«Сегодня ты стал заложником партии войны. Медведчук не стал бы твоим защитником, но он точно не был бы в хоре "порошенок", "яценюков" и всей этой компании. Тогда ты бы мог маневрировать и принимать решения, которые не нравятся и тем, и другим. Это совершенно другая ситуация. Сейчас у тебя осталась одна опора – американское посольство», – сказал политолог, обращаясь лично к Президенту Зеленскому.

Михаил Погребинский уверен, что без помощи Виктора Медведчука Украина не сможет справится с энергетическим кризисом, который уже очевидно, что неизбежен.

«Немедленно бегите в "Газпром" договариваться о прямых поставках газа. Бегом! Мы же попросим Виктора Владимировича о том, чтобы он поговорил с приятелем из "Газпрома", чтобы это все не задерживали и быстро нас обеспечивали. У нас заканчивается газ в хранилищах. Там куда не кинь – всюду клин», – констатировал политолог, обращаясь к украинской власти.

Также Погребинский добавил, что необходимо отменить блокаду Донбасса и покупать там более качественный и дешевый антрацит, так как сейчас, в первую очередь, необходимо думать о том, как не допустить энергетического коллапса в стране, не обращая внимания на крики «Нет капитуляции!».

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что энергетический кризис, о котором в последнее время так много говорят, в Украине уже наступил и ответственность за это полностью лежит на власти Президента Зеленского.

«Хочу сказать, что энергетический кризис не надвигается – он наступил. И он наступил, потому что Украина не готова на сегодняшний день обеспечить энергетическими ресурсами Украину, население, предприятия Украины. И мы это видим не только потому, что растут цены, причем заоблачно растут цены на газ в Европе, во всем мире, в том числе и в Украине, а еще и потому, что власть непрофессиональна, профнепригодна, она не понимала, что такие риски могут быть и к ним нужно готовиться», – подчеркнул Медведчук.

Кроме того, парламентарий добавил, что если бы Украина еще пару лет назад заключила долгосрочные контракты на поставку газа, то сейчас мы бы не столкнулись с таким кризисом.