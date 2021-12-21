Комитет избирателей проанализировал работу лидеров парламентских фракций в 2021 г.

Отдельные лидеры фракций фактически провалили работу по определенным направлениям. Вадим Рабинович был зарегистрирован на менее 20% пленарных заседаний, Давид Арахамия – пропустил более половины заседаний комитета, Юрий Бойко – почти не участвовал в голосованиях.

Вадим Рабинович (ОПЗЖ) был зарегистрирован на 16% пленарных заседаний, посетил 19% заседаний комитета, принял участие всего в 1% голосований. В течение года у сопредседателя фракции ОПЗЖ было 6 выступлений во время пленарных заседаний. Ни один проект закона его авторства не был принят.

Бойко (ОПЗЖ) был зарегистрирован на 73% пленарных заседаний, посетил 55% заседаний комитета, принял участие в 3% голосований. Имел 9 выступлений и ни одного успешного закона.

Юлия Тимошенко («Батькивщина») была зарегистрирована на 54% пленарных заседаний, посетила 50% заседаний комитета, приняла участие в 50% голосований. Ни один закон ее авторства не был принят. В то же время у Тимошенко наибольшее количество выступлений за год среди глав фракции – 188 раз.

Давид Арахамия («Слуга народа») присутствовал на 92% пленарных заседаний. При этом посетил только треть заседаний комитета по нацбезопасности и обороне – 38%. Также принял участие меньше чем в половине голосований ВР (47%). Количество выступлений ниже, чем у других глав фракции (25 выступлений), однако Арахамия имеет наиболее принятых законов его авторства – 16 законов, что объясняется его статусом как представителя монобольшинства.

Самые высокие показатели работы в 2021 году демонстрировали Ирина Геращенко (ЕС), Ярослав Железняк (Голос) и Артур Герасимов (ЕС).

Геращенко присутствовала на 93% заседаний Рады и на 93% заседаний комитета, приняла участие в 78% голосований, 187 раз выступала во время пленарных заседаний.

Я. Железняк посетил наибольшее количество пленарных заседаний – 97% (1-е место среди председателей фракций). Также Рада приняла сразу 11 законов его авторства. Больше только у Арахамии.

Герасимов присутствовал на 100% заседаний комитета и принял участие в 85% голосований Рады (1-е место).