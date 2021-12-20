30,7% украинцев не проголосовали бы за президента Владимира Зеленского ни в коем случае, свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии.

За Порошенко не проголосовали бы 29% опрошенных.

За представителей партии «Оппозиционной платформы - За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука не проголосовали бы ни при каких обстоятельствах 22,4% и 20,1% граждан Украины, соответственно.

На пятом месте «антирейтинга» - Олег Ляшко с 17,3%.

За бывших премьер-министров Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы 15,8% и 14,4% украинцев.

У киевского городского головы Виталия Кличко антирейтинг составляет 12,6%.

В то же время 17,2% опрошенных не смогли выбрать политика, за которого они бы не проголосовали «ни при каких обстоятельствах». Еще 6% отказались ответить.