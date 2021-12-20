Топ-10 украинцев, повлиявших, на наш взгляд, на общественную и политическую жизнь уходящего года

Начиная в 2014 году рейтинг удивительных людей, мы заметили, что за последние годы стремительно повзрослели. А взрослых уже трудно чем-то удивить. За эти годы мы, кажется, привыкли видеть героические поступки, и перестали вздрагивать от предательства. Мы отмечаем бескорыстие и видим эгоизм. Продолжая мысль, высказанную семь лет назад, замечу: время меняет в наших глазах облик тех, кто раньше вызывал восхищение, а те, от кого ничего не ждали, иногда оказываются способными привлечь внимание. Подводя итоги 2021 года, попробую назвать первую десятку украинцев, которые таки удивили, оказали влияние на политическую и общественную жизнь страны, а порой заставили сомневаться в собственном устоявшемся мнении и переосмыслить возможности человека.

1. Итак, первым номером рейтинга мы бы поставили медика (блогера и писателя) Ивана Черненко, врача-анестезиолога районной больницы на Одесчине.

И не только потому, что его записи в соцсетях, иногда игравшие роль семинаров, иногда репортажей с места работы, иногда раздумий и предостережений, помогали коллегам маленьких городков справляться с ковидом. В его лице мы хотим отметить всех врачей и весь персонал районных больниц, которые не так публичны, не умеют писать в соцсетях, но в условиях, более скромных, чем столица, спасали украинских пациентов. Все-таки, неравнодушные врачи, медсестры и младший медперсонал в период пандемии способны и спасти людей, и просто вниманием и квалификацией подбодрить их, добавить оптимизма и уменьшить степень неравенства, пусть даже в рамках одной громады.

2. Вторым номером выступит непривычно-анонимно, но украинский солдат в балаклаве. У нас не было имен бойцов ВСУ, спасших во время эвакуации из Афганистана 700 афганских беженцев, но у граждан Украины навсегда останется в памяти фраза одного из пожилых афганцев: украинские военные стали для нас ангелами. А в период страшной давки, толкотни и полного контроля ситуации талибами – украинские военные сделали то, что не сумели страны-союзники НАТО. Просто спасти жизнь семиста людей.

3. Третьим номером мы бы поставили имя спортсмена Жана Беленюка, который принес Украине единственную золотую медаль на Олимпиаде. Олимпиада – большое событие, способное вызвать и вдохновение, и уныние. Олимпийское золото в воюющей стране, безусловно, радостное событие. И таким образом – отмечаем всю украинскую сборную, которая привезла 19 медалей.

4. Четвертым номером мы бы назвали секретаря СНБО Алексея Данилова. СНБО поддержала санкции против 19 юридических и восьми физических лиц за финансирование терроризма, среди которых Виктор Медведчук и Оксана Марченко. Закрытие каналов Медведчука серьезно очистило информационное пространство и вызвало шквал критики. Но факт остается фактом – это первый за период войны серьезный шаг на снижение влияния Медведчука.

5. Пятым номером мы бы назвали режиссера фильма Атлантида Валентина Васяновича, которому в этом году вручили шесть наград Национальной кинопремии «Золотая Дзыга». Фильм, в котором сыграли не профессиональные актеры, а настоящие атошники, медики и члены Международных гуманитарных миссий, еще долго будет переосмысливаться и обсуждаться украинским обществом.

6. Номер шестой – самый противоречивый. Несмотря на озвученные риски и опасения на его введение, на сегодня зеленый сертификат мобильного приложения «Дія» серьезно влияет и облегчает жизнь мобильной путешествующей части общества. Цифровой сертификат о вакцинации стал крайне необходимым приложением к безвизу. Поэтому Михаил Федоров, автор идеи, заслуживает оценки. Люди, пересекавшие границы по пять шесть раз в ушедшем году, с удовольствием отмечали, что сертификат работает даже там, где не признан Коронавак.

7. Это событие в летнюю жаркую пору осталось незамеченным журналистами, но было очень важным – запуск экзамена по украинскому языку для госслужащих. Это произошло в рекордно короткие сроки после принятия закона и подзаконных актов, и мы видим в этом заслугу руководителя Комиссии по стандартам Орыси Демской.

8. Нельзя не вспомнить Михеила Саакашвили. Гражданин Грузии и по совместительству гражданин Украины действительно удивил. Его возвращение в Грузию и голодовка в тюрьме в этом году были очень заметны, и по-своему показали обществу определенный стандарт поведения президента – жить и страдать в своей стране. А также мы увидели стандарт поведения наших властей – защищать своих граждан, даже когда они экс-президенты других стран.

9. Номер девятый – Станислав Асеев. Бывший узник «Изоляции», участвовавший в задержании палача этой тюрьмы Дениса Куликовского («Палыча»). Он фактически стал лицом операции. Все произошедшее оставило у украинцев чувство торжества справедливости и уверенность в неотвратимости наказания. И мы приветствуем мужество Станислава, который, несмотря на пережитое, стал спикером и поучаствовал в операции.

10. И наконец, номер десять. Снова врач. 2021 год стал годом всплеска украинской трансплантологии. Можно вспомнить очень много светлых лиц врачей, журналистов, родственников умерших (последние соглашались на то, чтобы пожертвовать органы оставивших их родных – для людей, тяжело, излечимо больных). Мы раздумывали, кого выбрать: журналиста, который ежедневно делает тему максимально популярной, способствуя формированию доверия, молодого медика, чья больница, чуть ли не с первых дней пребывая на государственных программах, сделала массу операций, провела с десяток обучающих программ коллег, или опытного врача с большим и сложным путем. И остановились на последнем. Владислав Закордонец – заведующий отделением трансплантологии института Шалимова. Сейчас – период, когда врач может спокойно работать, спасать людей и учить коллег, но, отдавая должное его прошлому, судебным преследованиям, фейковым уголовным делам и тому, что он продвигал науку и медицинское направление, будучи ее пионером в самом сложном периоде, – считаем, что он может репрезентовать этот пункт нашего рейтинга.

Послесловие

Перечитав составленный список, мы подумали, что все эти лица так или иначе говорят не только об ушедшем годе, который был во многом годом борьбы с пандемией и ожиданием вторжения, он говорит об Украине и ее людях. И в этих представленных лицах мы видим замечательный образ нашей страны. Спасающей и сочувствующей, спортивной и не унывающей, изо всех сил старающейся успевать за цифровизацией других стран, созидающей и талантливой, храброй и жертвенной. А общество с такими качествами – обязательно будет успешно.