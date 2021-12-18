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Депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич за кулисами ток-шоу "Право на владу" на "1+1" с кулаками набросился на министра здравоохранения Виктора Ляшко.

Как передает ТСН, об этом рассказал журналист Роман Скрипин.

По словам журналиста, депутат от ОПЗЖ вел себя за кулисами ток-шоу дерзко и даже набросился на Виктора Ляшко.

"Шуфрич не несет никакой ценности. Этот человек – это манипулятор с прописной буквы "г*мно". Вчера это было очевидно, он начал манипулировать Майданом. Где ты открываешь рот и говоришь об этом? Тебя давно не п**дили. И вчера был интересный случай: вне эфира Шуфрич набросился с кулаками на министра здравоохранения Виктора Ляшко. И тут уже не до смеха, потому что это происходило не в эфире, не ради шоу, он набросился на Ляшка и оторвал пуговицы ему с пиджака. И такое странное поведение Нестора Шуфрича. Хотя он может это делать, потому что Шуфрича давно не п**дили. Очевидно, уже пора", — подчеркнул Роман Скрипин.
ForUm

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