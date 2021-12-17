Нынешней власти не нужны украинские граждане, которых ОРДЛО предлагает освободить в одностороннем порядке. Такое заявление сделал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Обратите внимание, власть говорит о каких-то мнимых обменах ради пиар-акций, а я вам говорю, что в январе месяце мне предложили приехать и забрать четырех женщин. Двое из которых наши, гражданки Украины, которых разыскивает СБУ. Двое осуждены лишением свободы на 12-14 лет. Двое, находящихся под стражей в местах лишения свободы. "Виктор Владимирович", это было официально, "приедьте, заберите". Скажите, что плохого? Какая разница, кто заберет наших граждан?

Более того, они же взамен ничего не требовали, это же не обмен, подчеркиваю, это односторонняя гуманитарная акция с их стороны. Надо было забрать. А в октябре официально представители Луганска заявили: "Мы готовы отдать Медведчуку три человека", отдать, не обменять", - рассказал оппозиционный политик, сообщает "112".

При этом он подчеркнул: "Она (власть, - ред.) не хочет менять, у них нет политической воли. А если и есть, то они не могут договориться. А почему они не могут договориться? Это надо задать вопрос им", - отметил Виктор Медведчук.

"Может быть они не хотят этого делать. У меня подозрения, что не хотят. Если вы скажете, нет, может они не достигли какого-то консенсуса или общего знаменателя. Значит надо поменять власть, значит должны другие заниматься. И те люди, родственники ближайшие, которые ждут в Украине, они должны понимать, что сегодняшняя власть не способна это сделать, вот и все", - резюмировал председатель политсовета Оппозиционной платформы - За жизнь.

Напомним, власти ОРДЛО еще в начале года готовы были в одностороннем порядке вернуть Украине четырех женщин, об освобождении которых договорился Виктор Медведчук. Наталья Стеценко, Наталья Савченко, Екатерина Котенко и Светлана Довгаль несколько лет находятся в их тюрьмах по обвинению в шпионаже.

Еще 20 января они могли бы быть дома. Однако власть по факту заблокировала этот процесс, и женщины, часть из которых тяжело больны, до сих пор находятся за решеткой.

В октябре ОРЛО предложили в одностороннем порядке вернуть в Украину при посредничестве Виктора Медведчука еще троих женщин.

Всего с начала вооруженного конфликта на Донбассе, благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего было освобождено политиком более полутора тысяч украинцев.