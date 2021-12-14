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Президент Владимир Зеленский занимает первую ступеньку электоральных преференций граждан: несмотря на спад рейтинга президента на 7% в октябре, сейчас он стабилизировался на 25% среди тех, кто определился и пойдет на выборы.

Об этом сообщается на странице Украинского института будущего со ссылкой на результаты социологического исследования «Рейтинги и антирейтинги политиков. Социологические итоги 2021 года».

Ближайший конкурент Зеленского – Петр Порошенко – несколько улучшил свою поддержку до 16% по сравнению с 13% в октябре. А Юрий Бойко и Юлия Тимошенко набирают по 10% среди активного электората и не демонстрируют рост рейтинга.

По возрастному распределению электората Зеленского больше поддерживает молодежь до 24 лет - 28%. С увеличением возраста респондентов их готовность голосовать за него уменьшается и среди людей старшего возраста составляет всего 12%.

Согласно региональному распределению в Центре президент удерживает первое место с 18% против 12% у  Порошенко и 8% Гройсмана. А также на Юге значительно опережает всех конкурентов с 23% поддержки. Кроме того, на Востоке Зеленский опережает Бойко – с 17 до 14%.

Утратил электоральное лидерство Зеленский на Западе с 16% против 19% у Порошенко. И также Донбасс остается откровенно проблемным регионом для Зеленского на протяжении 2021 года. Небольшая поддержка там коррелирует с низким доверием к действующему главе государства. На Донбассе он безусловно проигрывает Бойко – 6% до 22% и Евгению Мураеву, у которого 18% поддержки.
ForUm

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