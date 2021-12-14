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Украина рискует потерять людей, живущих на Донбассе, если власти не будут выполнять Минские соглашения. Об этом в интервью программе "Пятая студия" на телеканале "Россия-24" заявил председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

Он подчеркнул, что верит в то, что вернуть людей с Донбасса в Украину возможно, но только через реализацию Минских соглашений.

"Да, я в это верю. Я в это верю, если на это будет политическая воля власти. А если ее не будет, то этого не произойдет. А если этого не произойдет, то тогда альтернативы реализации Минских соглашений украинской властью нет. Точнее альтернатива одна – потеря людей, живущих на Донбассе. Если власть сегодня не реализует Минские соглашения, значит, она сознательно идет на то, чтобы потерять и этих людей, и эти территории. Потому что нельзя преступно говорить только о территориях ‒ надо говорить о людях, которые должны увидеть, возвращаясь в Украину, что для них созданы нормальные условия, что они защищены, то есть должны быть и гарантии защиты, и гарантии уровня жизни. Этого пока в действиях украинской власти просто не предвидится. Но изменить свое поведение и свою политику власть может. Я верю, что это возможно, но у меня огромные сомнения, что это произойдет", - добавил Медведчук.

Ранее Медведчук заявлял, что существенный прогресс в реализации минских соглашений возможен только при наличии политической воли нынешней власти. 

 
ForUm

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