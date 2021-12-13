Несмотря на преследования со стороны власти, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук продолжает отстаивать свою позицию и позицию своей политсилы о необходимости построения в Украине правового государства, изменения экономического курса страны и восстановления отношений с соседними государствами. Кроме того, последние данные социсследований говорят о том, что эта позиция намного ближе украинцам, чем политика, проводимая действующей властью Владимира Зеленского. Об этом пишет американский аналитический сайт The Cipher Brief.

В частности, интернет-издание приводит цитату из интервью Виктора Медведчука, где он озвучивает основные направления, по которым, по его мнению, должна двигаться Украина для преодоления экономического и политического кризисов.

«Медведчук заявил в интервью в прошлую пятницу, что его партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" считает, что украинцы в первую очередь должны восстановить государство как правовое; обеспечить реализацию законных прав, обязанностей и свобод; построить прагматичную экономику и восстановить отношения с Российской Федерацией», – говорится в статье.

В публикации также отмечается, что согласно последнему социологическому опросу Киевского международного института социологии (КМИС), на гипотетических парламентских выборах партия Владимира Зеленского «Слуга народа» получила бы сейчас всего 11,2% голосов.

«Тот же опрос КМИС показал, что партия "Оппозиционная платформа – За жизнь", возглавляемая Медведчуком, получит больше мест в парламенте с 20,7% голосов. Не исключено, что теперь Медведчук получит дополнительную политическую поддержку среди украинцев», – считает американское аналитическое интернет-издание.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук подвергается политическим репрессиям и уголовному преследованию со стороны власти за резкую критику непрофессионализма Президента Владимира Зеленского и его команды, а также за категорическое несогласие с тупиковым экономическим курсом действующей власти.

На данный момент Медведчук находится под следствием по двум уголовным производствам и обвиняется в государственной измене. В мае ему было предъявлено первое обвинение, а в октябре последовало новое подозрение.

Общаясь с журналистами после судебного заседания, которое состоялось 2 ноября, Виктор Медведчук констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.