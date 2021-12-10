Комитет избирателей Украины проанализировал статистику выступлений народных депутатов на пленарных заседаниях Верховной Рады Украины в 2021 году (период с 1 января 2021 г. по 6 декабря 2021 г.). Учитывались как выступления с места, так и с парламентской трибуны.

По данным КИУ 74 народных депутата не выступили в ВР ни разу за год.

Большинство «молчаливых депутатов» являются представителями фракции «Слуга народа» – 46 человек. Среди них ряд лиц, ранее работавших в структурах «Студии Квартал 95» и не имевших опыта политической или общественной работы. В частности, ни разу в течение года не выступили во время пленарного заседания Юрий Корявченков (в прошлом актер студии «Квартал 95»), Александр Кабанов (сценарист, «Квартал 95»), Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, «Квартал 95»), Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, «Квартал 95»).

Также ни одного выступления у Василия Вирастюка (избранный депутатом в ОВО №87, принял присягу в июне), Богдана Яременко, Святослава Юраша, а также экс-слуг народа Александра Юрченко (обвинен в получении взятки) и Романа Иванисова (ранее осужден за изнасилование).

В списке молчаливых депутатов 16 депутатов «Оппозиционной платформы За жизнь». Среди них Виктор Медведчук, Тарас Козак, Сергей Левочкин, Юлия Левочкина, Вадим Новинский, Вадим Столар, Григорий Суркис.

Значительная часть народных депутатов выступили всего несколько раз в течение года. Так, 93 народных депутата имели от 1 до 3 выступлений в ВР за год. Большинство из них депутаты «Слуги народа». К примеру, трижды в год выступил депутат «Слуги народа» олимпийский чемпион Жан Беленюк – среди них выступление по законопроекту о поддержке спорта. Дважды в год выступил ресторатор Николай Тищенко – по законопроекту о применении к осужденным лицам средств принудительного голодания, а также проекту Государственного бюджета на 2022 год.

КИУ также назвал депутатов, которые выступали в Раде наиболее часто. Среди ТОП-10: Дмитрий Разумков (598 выступлений, внефракционный), Руслан Стефанчук (544, «Слуга народа»), Нестор Шуфрич (384, ОПЗЖ), Александр Колтунович (367, ОПЗЖ), Юрий Павленко (266, ОПЗЖ), Сергей Власенко (248, «Батькивщина»), Григорий Мамка (227, ОПЗЖ), Андрей Пузийчук (198, «Батькивщина»), Михаил Цымбалюк (195, «Батькивщина») и Вадим Ивченко (190, «Батькивщина»).

Список депутатов, которые не выступили во время пленарного заседания ВР в 2021 году.