Глава Офиса президента Андрей Ермак заслуженно получил первое место в рейтинге самых влиятельных людей Украины от газеты «Вести». Вместе с тем, Офису президента так и не удалось пошатнуть политическое влияние главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука. Так политический публицист Александр Зубченко прокомментировал пятерку самых влиятельных людей 2021 года от газеты «Вести».

«Издание «Вести» опубликовало рейтинг самых влиятельных политиков Украины. На первое место, естественно, поставили Андрея Ермака. Все же знают, что Зеленский работает президентом в офисе Ермака. Он на втором месте», – шутит публицист.

Зубченко также считает, что Ринат Ахметов заслуживает того, чтобы занимать третье место, а Игоря Коломойского следует подвинуть на четвертое.

«Третью позицию занимает Игорь Валерьевич, который реально очень влиятелен: пустил на дно американскую сталелитейную промышленность и в качестве награды одним из первых получил санкции Госдепа США. Плюс ряд интересных и очень перспективных уголовных дел… Я бы переместил Рината Леонидовича на третье место. Все-таки человек задумал государственный переворот, а это дело нервное, требует понимания», – иронизирует автор.

В то же время Зубченко уверен, что Виктор Медведчук обоснованно получил пятое место в рейтинге самых влиятельных людей 2021 года.

«На пятом месте оказался «репрессированный» лидер «Оппозиционной платформы» Виктор Медведчук. Вполне обоснованная позиция. Во-первых, на Медведчука Штаты наложили санкции еще в 2014 году, в те далекие времена, когда они боролись за «права человека» во всем мире. Как видим, не сработало. Медведчук не только не уехал из страны, но еще и усилил свое влияние. Во-вторых, лидер «ОПЗЖ» является полным «санкционным кавалером»: на него наложили санкции не только США, но и «родной» СНБО. Плюс сразу два обвинения в «государственной измене», – перечисляет публицист.

Вместе с тем, Зубченко обращает внимание, что, несмотря на все санкции, ОП так и не удалось пошатнуть политическое влияние Медведчука.

«Но, несмотря на весь «санкционный пакет», Офису президента не удалось пошатнуть позиции Виктора Медведчука в политике. Все попытки «заменить» Медведчука в переговорном процессе с «непризнанными республиками» завершились фиаско. Была ли встреча в «Нормандском формате» после Парижа? Нет. Продвинулся хоть на шаг переговорный процесс в «Минском формате»? Нет. После созвона Зеленского с Байденом тупые ТГ-каналы, ориентированные на Ермака, пытаются продвигать тезис о «близком прорыве». Вполне понятно, откуда они «высосали» эту новость. Как и понятно, откуда внезапно появилось «желание» Зеленского начать прямые переговоры с Владимиром Путиным», – поясняет публицист.

Кроме того, подчеркивает Зубченко, несмотря на политические репрессии, Медведчук сохранил статус главного переговорщика между Россией и Украиной.

«Однако ничего не получится, поскольку статус главного переговорщика, несмотря на репрессии, остается у Виктора Медведчука. Без него не будет ни обменов, ни прямых переговоров Зеленского с Кремлем. И «Нормандский формат» тоже не предвидится», – констатирует публицист.

«Президент Украины может по отдельности переговариваться с Парижем и Берлином, однако это явно не то. Еще один интересный факт: в октябре лидеры «ЛДНР» потребовали вернуть Виктора Медведчука в состав Трехсторонней контактной группы. И в качестве подтверждения своих слов пообещали передать ему без всяких условий трех удерживаемых на территории ОРДЛО лиц. Офис президента пытается найти выход из «Минского тупика». Но не найдет», – заключает политический обозреватель Александр Зубченко.