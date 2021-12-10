Міжнародний день боротьби з корупцією 9 грудня 2021 року ознаменувався остаточним і безповоротним успіхом у подолання цього ганебного явища, яке до 16 квітня 2015 року роз’їдало Україну. Звісно, за останні шість з половиною років, тобто з моменту призначення директором НАБУ легенди української прокуратури Артема Ситника, системна корупція в Україні була винищена під корінь. Але залишались окремі негативні прояви, яким 9 грудня 2021 року був даний рішучий бій.

По-перше, цього дня Сполучені Штати запровадили санкції проти трьох останніх корупціонерів, яких виявили в Україні. Ні, ними стали не керівник Головного підрозділу детективів НАБУ Калужинський, старший детектив НАБУ Олег Борисенко й детектив Дмитро Литвиненко, які разом зі «свинарчуками» за участю «таємного агента НАБУ» Євгена Шевченка розкрадали кошти «Укроборонпрому» та «Укрзалізниці». І навіть не старший детектив НАБУ Олександр Клименко, який впродовж двох років саботував розслідування витівок «свинарчуків». Ба більш того – саме в Міжнародний день боротьби з корупцією тимчасова повірена в справах США в Україні Крістіна Квін виступила з палкою промовою, вимагаючи негайно призначити цього Клименка керівником САП. Точніше, прізвище Клименка місіс Квін публічно не назвала, розуміючи, що це було б занадто, вона лише зажадала негайно завершити конкурсний відбір голови САП, але її близький друг Шабунін регулярно ходить до членів Комісії з проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі й від імені Квін погрожує їм американськими санкціями в разі, якщо до кінця 2021 року Клименко не буде призначений заступником генерального прокурора-керівником САП.

Насправді трьома найбільшими корупціонерами України виявились адвокат Андрій Портнов, який регулярно таврує улюблених професійних громадських активістів американського посольства, голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький, який не згоден з тим, що Один з Найвеличніших Лідерів Світу (с) може на власний розсуд у будь-який момент видавати та скасовувати укази про призначення суддів, а також – як не дивно – дружина пана Тупицького. Напевно, готуючи список українських корупціонерів, місіс Квін подивилась спросоння на Шабуніна, дійшла висновку, що корупція поширюється статевим шляхом і, про всяк випадок, включила в санкційний список мадам Тупицьку.

Але справжнім апофеозом антикорупційного свята стало повідомлення, поширене напередодні Національним агентством із запобігання корупції, про те, що народний депутат Віктор Медведчук не зазначив у декларації вартість земельної ділянки площею понад 6 гектарів з розміщеним на ній будинком площею 2,9 тис. кв. м. Окрім того, Медведчук не вказав вартість 4-х автомобілів, які стоять у домашньому гаражі. Щоправда, в інформаційному повідомлення сказано, що Медведчук ще й не зазначив вартість земельної ділянки в Криму, а також ще 6 автомобілів, які належать його дружині, але, згідно з Довідкою №819/21 про результат проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Медведчук не вказав вартість саме земельної ділянки в Києві та 4 автомобілів, мотивувавши свою необізнаність тим, що в нього не збереглись документи про набуття права власності. Втім, це не завадило НАЗК дійти висновку про наявність у діях Медведчука ознак злочину, направивши в Офіс генерального прокурора матеріали для реєстрації кримінального провадження за фактом декларування недостовірної інформації.

Можна, хіба, порадіти за Медведчука, який не пам’ятає вартість сімейного автопарку й не веде фінансового обліку всіх своїх маєтків. Бо це Ситник може декларувати безпомилково, оскільки в нього – лише двокімнатна квартира в Броварах, яку йому подарувала громадянка Вінокурова в обмін на закриття кримінальної справи, автомобіль і оформлена на дружину земельна ділянка в Севастополі. Щоправда, цю ділянку Ситник давно продав за російськими законами, але виручені гроші не задекларував, оскільки обманув і українську владу, і російську (згідно з договором купівлі-продажу земля була продана за російські рублі в сумі, еквівалентній 15 тисяча доларів США, що менше реальної ціни, мінімум, у 10 разів), а тому продовжує вказувати в декларації наявність у нього давно проданої кримської землі.

Однак тепер голові НАЗК Олександру Новікову доведеться проявити принциповість. Якщо вже Олександр Федорович побачив злочинне посягання в декларації Медведчука, то, будучи чесною людиною, обов’язково направить у Офіс генерального прокурора й матеріали на Ситника.

Більш того, автор цих рядків з метою допомогти голові НАЗК в його неусипних антикорупційних потугах склав цілий список осіб, які обіймають особливо відповідальне становище і які, як і Медведчук, не зазначили в своїх деклараціях вартість належного їм майна.

Почнемо із заступників голови НАЗК. Так, заступник Новікова Пресняков І.Є. в щорічній декларації за 2020 рік (подана 29.03.2021) в 6 розділі (порядковий № 1) вказав, що йому не відома вартість власного автомобіля марки Honda Jazz, який він набув 11.10.2014. А заступник голови НАЗК Сухоставець Р.М. в щорічній декларації за 2020 рік (подана 27.03.2021) в 3 розділі (порядковий № 3) вказав, що йому не відома вартість власної земельної ділянки площею 3400 м. кв., яку він набув 07.06.2002 і яка розташована в с. Сіробабине Лебединського району Сумської області.

Вірю, що узнавши про це, Олександр Федорович особисто відведе Преснякова та Сухоставця в Печерський райсуд для розгляду вчиненого ними корупційного правопорушення.

Але не тільки Медведчук, Пресняков і Сухоставець не зазначили в деклараціях вартість свого майна. У щорічній декларації за 2020 рік (подана 31.03.2021) Зеленський В.О., який працює президентом у Офісі Андрія Борисовича Єрмака, у 3 розділі (порядковий № 5) вказав, що йому не відома вартість квартири у м. Києві площею 198,6 м. кв., яку він набув 28.12.2009.

Голова СБУ Баканов І.Г. в щорічній декларації за 2020 рік (подана 31.03.2021) в 3 розділі (порядкові №№ 6, 7, 8) вказав, що йому не відома вартість двох земельних ділянок площею 1502 і 891 кв.м. та будинку площею 345,6 кв. м., які знаходяться в с. Ходосівка Києво-Святошинського району Київській області. Ці ділянки та будинок він набув 26.12.2006 і 15.06.2020 відповідно. Особливо хочу звернути увагу голови НАЗК на те, що будинок невідомої вартості Баканов придбав, вже обіймаючи посаду голови СБУ.

Прем’єр-міністр України Шмигаль Д.А. в щорічній декларації за 2020 рік (подана 29.03.2021) в 3 розділі (порядковий № 5) вказав, що графа «вартість» чомусь «не застосовується» до його земельної ділянки загальною площею 2200 кв. м., яка розташована в с. Хоросниця Мостиського району Львівської області і яку він набув 13.07.2009.

Перший заступник генерального прокурора Говда Р.М. у виправленій щорічній декларації за 2020 рік (подана 01.04.2021) в 3 розділі (порядковий № 1) зазначив, що йому не відома вартість власної земельної ділянки площею 450 м. кв., яку він набув 24.11.2009 і яка розташована в с. Іванівка Житомирського району / Житомирської області.

До речі, щодо Говди. Якщо НАБУ розслідує кримінальне провадження відносно народного депутата Сергія Шахова, який не включив у декларацію майно, що належить його цивільній дружині, тоді до кримінальної відповідальності треба притягувати й Романа Говду, який не задекларував майно, що належить його бой-френду Євгену Бамбізову. У нас же ж гендерна рівність, правда, Олександре Федоровичу?

Секретар РНБОУ Данілов О.М. подав 31.03.2021 р. щорічну декларацію за 2020 рік (виправлену), у розділі якої «Об’єкти нерухомості» визначив вартість своєї квартири (дата набуття права 06.04.2007) загальною площею 203,9 кв.м. в м. Києві поміткою «Не відомо».

В. о. директора Державного бюро розслідувань Сухачов О.О. у щорічній декларації за 2020 рік (подав 31.03.2021) не зазначив вартість земельної ділянки загальною площею 1000 кв. м., яка розташована в с.Фасова Макарівського району Київської області (дата набуття права 23.06.2010).

Тож тепер у голови НАЗК є всі можливості довести, що його контора не даремно споживає на рік понад 800 млн. грн. з державного бюджету й здатна ловити не тільки миші, але й корупціонерів. Чекаємо, що Олександр Федорович найближчими днями передасть до Офісу генерального прокурора не лише матеріали стосовно Медчедчука, але й відносно Зеленського, Баканова, Шмигаля, Данілова, Говди, Сухачова й, звісно ж, Преснякова та Сухоставця.

А, головне, віримо, що голова НАЗК, нарешті, розгляне матеріали службового розслідування, яке ще навесні 2019 року було проведено Управлінням внутрішнього контролю НАБУ. Ці матеріали направлені в НАЗК з висновком, що в діях керівника Головного підрозділу детективів Калужинського та детектива Литвиненка, які разом зі «свинарчуками» розкрадали кошти «Укроборонпрому» та «Укрзалізниці», наявні ознаки корупційного правопорушення. Але Олександр Федорович досі ці матеріали не розглянув – настільки був зайнятий пошуком компромату на Медведчука й Тупицького. Якщо голова НАЗК не зможе знайти в себе ці матеріали, нехай звертається до мене – я завжди радий йому допомогти.