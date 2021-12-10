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Рейтинг Президента Украины Владимира Зеленского продолжает стремительно падать, потому что все больше украинцев видят непрофессионализм самого гаранта и членов его команды, а также их полное равнодушие к действительно важным для страны и людей проблемам. Об этом пишет польский информационный ресурс Klub Jagiellonski.

В публикации подчеркивается, что масла в огонь падения рейтинга Зе-команды подливали многочисленные скандалы с участием окружения Президента.

«Например, с депутатом Тищенко, чей ресторан "Велюр" продолжал обслуживать своих коллег по партии после введения карантина и которого Зеленский в очередной раз спас от ответственности», – пишет польское издание.

Автор статьи уверен, что именно из-за падения рейтингов Зеленский резко поменял свою мирную риторику в отношении Донбасса, стал заигрывать с националистами и объявил открытую войну председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку. И на сегодня, по мнению польского издания, основным оружием Президента Украины являются внесудебные санкции, которые в одних случаях носят декларативный характер, а в других – являются инструментом давления на оппозиционных политиков и закрытия неугодных СМИ.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук подвергается политическим репрессиям и уголовному преследованию со стороны власти за резкую критику непрофессионализма Президента Владимира Зеленского и его команды, а также за категорическое несогласие с тупиковым экономическим курсом действующей власти.

На данный момент Медведчук находится под следствием по двум уголовным производствам и обвиняется в государственной измене. В мае ему было предъявлено первое обвинение, а в октябре последовало новое подозрение.

Общаясь с журналистами после судебного заседания, которое состоялось 2 ноября, Виктор Медведчук констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.
ForUm

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