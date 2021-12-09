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Издание "Вести" опубликовало рейтинг "Топ-100" самых влиятельных украинцев уходящего года. В первой пятерке без сюрпризов – Ермак и Зеленский (смешно, но именно в таком порядке) как олицетворение "зеленой" власти, два главных олигарха страны Коломойский и Ахметов, получившие в этом году немало "плюшек" от первых двух, а также главный оппонент власти – лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук. Да, Медведчук, которого Зеленский пытался выдавить из большой политики с помощью репрессий, снова оказался в пятерке самых влиятельных украинцев, застолбив за собой роль главного оппозиционера. Вполне вероятно, что к следующим выборам Медведчук приведет свою партию на первом месте в рейтингах, а сам он будет одним из главных претендентов на президентский пост, а значит, его влияние в будущем будет расти. Наверняка Зеленский уже сожалеет, что ввязался в эту катастрофическую историю.

На этой неделе рейтинг "Вестей" – уже второй подобный. Ранее свою версию опубликовал "Телеграф". И в обоих Медведчук на пятом месте. Аргументация такой стабильно высокой позиции проста – Медведчук как опытный и дальновидный политик правильно спрогнозировал развитие событий и занял верную нишу в украинском политикуме. А острая фаза конфликта с властью в широком смысле подчеркивает его роль. Зеленский неспроста решил пойти на масштабное нарушение закона, применив против лидера ОПЗЖ незаконные санкции, закрыв оппозиционные СМИ, посадив Медведчука под домашний арест по сфабрикованному делу. Причина – высокие рейтинги ОПЗЖ, у которой сейчас вторая по размеру фракция в парламенте, а после следующих выборов вполне может быть первая. То есть Зеленский своими действиями подчеркнул влияние и силу Медведчука.

Помимо этого, Медведчук сохраняет за собой статус полноценного канала связи между Киевом и Москвой. Ранее Кремль прямо заявил, что идти на контакт с администрацией Зеленского не будет, и потребовал освобождения Медведчука. При этом Украине крайне необходимы энергоресурсы России. Чтобы разблокировать диалог между Киевом и Москвой, Зеленскому придется освободить Медведчука и привлечь его к переговорам. Иного пути нет. Путин лично не один раз вставал на защиту Медведчука, а значит, от этого требования Кремль не отступит.

Еще одни переговоры, в которых авторитет Медведчука не подлежит сомнению, – с ОРДЛО по поводу обмена удерживаемых лиц. Власть Зеленского не может продвинуться в этом направлении, а власти непризнанных республик прямо требуют вернуть Медведчука в ТКГ. Ранее через него из Донецка и Луганска могли вернуться домой четыре женщины, которых боевики отдавали в качестве жеста доброй воли, но Зеленский заблокировал их возвращение.

И еще один важный аспект, который говорит о значительном влиянии Медведчука на украинскую политику, – его медийность. Даже закрытие трех телеканалов не помешало лидеру ОПЗЖ оставаться одним из самых цитируемых украинских политиков. А рост рейтингов самого Медведчука и его партии свидетельствует о все большей популярности его взглядов и идей.

Оригинал на сайте "Скептик"
Ярослав Шевчук, ForUm

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