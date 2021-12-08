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Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию переоформил пять лицензий ООО «ТРК «Студия 1+1». Такое решение регулятор принял на заседании 8 декабря, сообщает Детектор медиа.

Изменения касались выхода из состава наблюдательного совета канала 1+1 бенефициарного владельца Игоря Коломойского.

Напомним, в феврале 2021 года Нацсовет проверил каналы группы «1+1» о наличии в структуре собственности супруги Виктора Медведчука и не нашел нарушений. Регулятор получил пояснения и документы по собственности от компании. Согласно этим данным, доля компании Bolvik Ventures LTD в структуре собственности «1+1» составляет 24,51%, и именно такая доля принадлежала Игорю Суркису.

Однако контролерами Bolvik Ventures LTD являются три физических лица: Игорь Суркис (с долей 33,34'%), Леонид Ашкенази (с долей 33,33'%) и Оксана Марченко (с долей 33,33'%). Соответственно доля владения уставным капиталом каждого из физических лиц составляет по 8%, что не является существенным участием и не отражается в структуре собственности.

Из декларации народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука за 2019 год стало известно, что его жена Оксана Марченко является конечной бенефициарной владелицей оффшорной компании Bolvik Ventures Ltd, которая косвенно владеет долями каналов «1+1», «2+2 » и ТЕТ.
ForUm

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