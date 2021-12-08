Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится силу решение Совета национальной безопасности и обороны от 10 ноября 2021 года о введении экономических санкций в отношении компаний, на которые были переоформлены самолеты, ранее осуществлявшие полеты по маршруту Киев — Москва.

Соответствующий указ № 625/2021 обнародован на сайте президента.

Санкции введены в отношении компаний «ALPHA BRAVO AVIATION LLC» и «G200 203 LLC», зарегистрированных в США, а также в отношении зарегистрированной на Каймановых островах компании «CASCADE HOLDING».

Санкции предусматривают запрет выдачи и аннулирование существующих разрешений и планов на выполнение полетов самолетами № 375AB (s/n 261), № 673DM (s/n 203) и T7-CSCD (s 2072).

Кроме того, решение СНБО предусматривает блокирование активов компаний, ограничение торговых операций, ограничение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановку выполнения экономических и денежных обязательств.

Как сообщалось, санкции на пять самолетов, на которых осуществлялись перелеты по маршруту Киев — Москва, были наложены решением СНБО 19 февраля 2021 года. Среди них был самолет Виктора Медведчука, который, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, «с первого дня введенных в отношении него санкций находится в аэропорту «Жуляны», откуда ни одного раза не вылетал». Еще четыре самолета находились за пределами Украины.

Позже они были перерегистрированы на американские компании и один — на оффшорную компанию. 10 ноября СНБО повторно наложил на них санкции.