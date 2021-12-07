Говорить, что из-за коронавируса государство забыло о болезнях, приводящих к большинству смертей украинцев, несправедливо. Поскольку сейчас люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, должны получать существенную помощь: больницы получают за каждый случай болезни существенное финансирование от государства. «Главком» разбирался, что изменилось за время пандемии в деле избавления от инсультов, и куда идут деньги, выделенные на лечение и профилактику этой болезни.



Причина смерти номер один

Самые свежие данные Госстата, касающиеся причин смерти украинцев, охватывают период с января по сентябрь текущего года. Очевидно, что полные итоги осени подкорректируют эту картину, но общий тренд точно не изменят. Итак, за первые девять месяцев в Украине умерло более 487 тыс. человек. А в тройке болезней-убийц – инсульт/инфаркт, рак и коронавирус. Причем первая позиция, то есть сердечно-сосудистые заболевания, ответственны за большую часть смертей, а именно за 306 тыс. случаев. Из-за онкологии с начала года умерли более 55 тыс. больных, а еще более 40 тыс. жизней – на черном счете коронавируса.

В мире – такая же картина с той лишь разницей, что Covid-19 в масштабах планеты выходит на второе место, отодвигая онкологию. Но пальму первенства и здесь также удерживают сердечно-сосудистые заболевания.



В мире от коронавирусной болезни умерло более 5 млн человек, сообщает Guardian со ссылкой на статистику американского Университета Джона Хопкинса. Такое количество смертей превышает общее число погибших в войнах по всему миру, начиная с 1950 года. Таким образом, эпидемия Covid-19 остается наиболее смертоносной в XXI веке, а в XX веке уступает только эпидемии испанского гриппа. Но и гриппу, и «короне» дают фору инсульты и инфаркты.

«Инсультными больными никто не занимается»

И еще о статистике. Ее киевское измерение «Главком» обсуждает с Марией Прокопов, врачом-неврологом, доцентом кафедры неврологии Университета имени Богомольца.



«За почти два года пандемии в Киеве заболело коронавирусом около 280 тыс. человек, из них умерло – 6 800, – говорит она. – А теперь посмотрим статистику инсультов: в 2020 году к неврологам Киева обратилось 153 тыс. человек с разными неврологическими заболеваниями, из них 74% (или 115 тыс. человек) – с сосудистыми заболеваниями головного мозга. От этих заболеваний в Киеве умерли 3 353 больных. То есть, если умножить эту цифру на два года, мы получим примерно такую же статистику смертей, как и от коронавируса. У нас, если можно так фигурально выразиться, эпидемия сердечно-сосудистых заболеваний, но есть еще и инфаркты. И этими больными никто не занимается», – говорит она.



Под тем, что «больными никто не занимается», Прокопов подразумевает недостаточность финансирования и отсутствие превентивных мер.



Но у чиновников другое видение ситуации. Заместитель председателя Национальной службы здоровья Татьяна Бойко говорит: на каждый случай лечения инсульта с использованием тромболитической терапии НСЗУ выделяет 54 тыс. грн, а на эндоваскулярные (хирургические) вмешательства – 97 тыс. Этих средств, отмечает она, вполне достаточно, ведь они покрывают все статьи расходов, которые имеют место при лечении инсульта: лабораторные и инструментальные исследования, уже упоминавшаяся хирургия сосудов, обеспечение лекарствами, вторичная профилактика инсульта, реабилитация и даже консультации психолога и психотерапевта. Для пациентов все перечисленные манипуляции бесплатные, подчеркивают в НСЗУ.



Но стоит ли напоминать, что бесплатной медицины в Украине не существует в принципе? И что реабилитация больного ложится бременем исключительно на семью: когда следствием перенесенной болезни становится инвалидность, кому-то из членов семьи приходится наблюдать за больным, совмещая это с работой или отказываясь от нее.



Вернемся к цифрам. Мария Прокопов приводит данные, отличающиеся от озвученных Татьяной Бойко в меньшую сторону. Прежде всего, говорит врач, помощь с инсультами в городе оказывают те больницы, которые заключили договор с Национальной службой здоровья: «У них пакет такой помощи, они и принимают больных. Там должны быть созданы условия для проведения лечебных мероприятий по протоколу».



В Александрийской больнице, где работает Прокопов, получен пакет на лечение больных «из расчета чуть более 15 тыс. грн на один случай неосложненного инсульта. Более 50 тысяч НСЗУ выделяет, когда имеют место более сложные случаи», – говорит Прокопив. Но очевидно, что когда речь идет о хирургическом или нейрохирургическом вмешательстве, и такой суммы недостаточно. Но проблема в том, что всех больных причесывают под одну расческу, а выделенные средства не варьируют в зависимости от их индивидуальных потребностей: назначенная сумма остается неизменной.



«Эти деньги уходят на пребывание пациента в стационаре. Конечно, этой суммы не хватает. Хотя бы потому, что она предназначена только для лечения инсульта, то есть последствий. А у больного с инсультом есть куча других заболеваний, потому что здоровых людей с инсультами не бывает. И гипертонию, и диабет, и заболевания почек, печени. Но это не учитывается, вся сумма уходит в один клинический случай», – объясняет медик.

Инсульт «государственный» и «частный»

Реальную историю, касающуюся лечения инсульта в государственном медицинском учреждении, рассказывает пациент Мария Горуна. Ее болезнь лечили в Ровенском областном инсультном центре, куда она попала летом 2020 года. Марии был тогда 31 год. В ее случае все началось с неправильно поставленного диагноза, а точнее – с его отсутствия. Врач-невролог не сказал ей ничего конкретного, а посоветовал пройти магнитно-резонансную томографию. Ее Мария делала уже на следующий день в частной клинике, хотя при лечении инсульта крайне важны первые три часа с момента постановки диагноза.



Прошлогодние расценки в Ровно на диагностику (МРТ – 1210 грн, УЗИ сердца – 50 грн) выглядят еще «по-божески» по сравнению с актуальными ценами в Киеве. Самая низкая цена на МРТ головного мозга в столичных клиниках также может стартовать от 1200 грн, а завершается около 5500: здесь все зависит от бренда клиники, а также от набора дополнительных услуг (например, МРТ с контрастом будет стоить вдвое дороже). Что касается УЗИ сердца, то дешевле, чем за 200 грн обследования в Киеве не найти.



По словам Марии Горуны, в областном инсультном центре она пробыла 10 дней и каждый обходился ей в 700-1000 грн. Вместе с предыдущими расходами по диагностике она потратила 10 тыс. грн.



«Я была очень агрессивно настроена в первые несколько дней. Ну где же моя бесплатная медицина? Мне сказали: Мария, конечно, мы можем лечить вас тем, что есть бесплатное, но это не то, что вам нужно, потому что оно неэффективно в таком случае», – вспоминает она.



Ее израсходованные десять тысяч полностью вкладываются в пятьдесят четыре, о которых говорилось выше и которые выделяет государство. Однако эти деньги пациенту, конечно, никто не вернет. Тем более что в НСЗУ вообще отрицают факты самостоятельной оплаты больными лечения. А если они имеют место, то нужно немедленно сообщать о них на горячую линию Минздрава – такова официальная позиция чиновников от медицины.

Другие пациенты, с которыми пообщался Главком, подтверждают: бесплатное лечение в государственных клиниках обходится в 1000-3000 грн за сутки. Именно это может подтвердить и автор этих строк, которая находилась в 2017 году в вышеупомянутой Александровской больнице – но, правда, в ее хирургическом отделении. Платить приходилось за все – начиная от питьевой воды и шприцев и заканчивая дорогостоящими препаратами. При этом на тяжелое состояние пациента (в том числе послеоперационное) никто не обращает внимания – деньги обычно требуют заранее. Примечательно, что в подобном состоянии достаточно сложно документировать факты вымогательства, чтобы впоследствии направить в Минздрав или НСЗУ и доказать, что задекларированное бесплатное лечение инсультов (как и других ургентных состояний) является лишь фикцией.



В частных клиниках другая картина. Никто из родных пациентов не обегает близлежащие аптеки со списком, выданным врачом. Финансовые вопросы решаются корректно в том смысле, что есть сформированная цена на лечение, закрепленная в прайсе медицинского учреждения. 70-летняя киевлянка Наталья З. лечила ишемический инсульт в частной клинике, где цена пребывания в стационаре варьируется от 6,3 тыс. грн до 16,6 тыс. грн. В ее случае одни сутки стоили 7 тыс. грн, что, безусловно, неподъемно для обычной украинской пенсионерки. Женщине помогли дети.

Государство отменяет льготы

«За границей совсем другая организация помощи с инсультом, – констатирует Мария Прокопов. – Потому что главное здесь – профилактика. Если с причинами инсультов и инфарктов бороться, то заболевание можно предупредить. Но кто этим занимается в Украине? Где популярная информация? У нас больные даже обращаются поздно, через несколько дней, тогда как успешность лечения зависит от времени. Лишь 30% обращаются в течение трех часов: большинство больных просто не понимают и не знают, что с ними происходит».

Лучший способ диагностики инсульта – тест FAST. В его аббревиатуре зашифрованы три наиболее распространенных симптома инсульта. 1. Face (лицо): может ли человек улыбнуться? Имеет ли он/она симметричное лицо? 2. Arms (руки): может ли человек приподнять обе руки и держать их? Может ли обхватить своими руками чужую руку? 3. Speech problems (проблемы с речью): Может ли человек четко разговаривать и понимает ли, что вы ему говорите? Не путает ли она названия предметов? Четвертая буква теста означает time: если видите хотя бы один из трех выше названных признаков, сразу звоните в «скорую».

Общая неосведомленность и недоверие к государственной медицине приводит к тому, что драгоценное время часто теряется. В то же время лечиться в частные клиники идет незначительный процент пациентов, и причина этого лежит на поверхности – слишком высокая цена. Но и это не единственная проблема. Если у вас «тяжелый» случай, в частную клинику вас могут просто не взять.



«В государственных клиниках лечатся около 7,5 тысячи больных. Частные же пролечили всего 2,5 тысячи больных – это данные за последние пять лет, – говорит Мария Прокопив. – И если в государственных клиниках летальность от ишемического инсульта составляет 15%, а от геморрагического – 40%, то в частных клиниках только 0,8%. И это не потому, что там работают гении от медицины. Просто лечение слишком дорого, и тяжелых больных не берут вообще или берут крайне редко».



Довольно часто случается и такое, что после частных учреждений больные идут в государственные. А там сейчас – своя беда. Ибо ресурсы государственных клиник переброшены на борьбу с коронавирусом.

«Есть государственные реабилитационные отделения в Киеве, в частности, и в нашей больнице и в 18, но они сейчас работают на «ковид». То есть, выписываясь из стационара, а там больной находится около 10 дней, ему некуда идти. Нет государственной реабилитации, и ты отправляешься домой – к семейному врачу и неврологу поликлиническому или идешь в частную клинику, где сутки могут стоить до 6-7 тыс. грн. В подавляющем большинстве случаев нагрузка ложится на семью, которой никто не доплачивает и не оказывает помощи. А пенсия по инвалидности в среднем – 1800 грн», – констатирует Мария Прокопов.



«Важное распределение не на государственное и частное лечение, а на стационарное и амбулаторное, – отмечает в разговоре с «Главкомом» врач-акушер-гинеколог частного медицинского центра Наталья Лелюх. – Большинство сердечно-сосудистых заболеваний могут быть профилированы. И потому очень важно, чтобы семейный врач делал акцент на профилактических действиях, на образе жизни пациента, на истории его семьи, особенно если там уже был сахарный диабет или что-либо еще. Из этих соображений нет разницы, где оказывается амбулаторная помощь – в государственных учреждениях или частных».



«Другое дело, если мы говорим об узко специализированных хирургических манипуляциях, об оперативных активностях – здесь вопрос технического обеспечения медицинского учреждения, безусловно, очень значим. Могу вас заверить, что у нас есть и государственные больницы с не худшим оборудованием, чем у частных. Но будьте честны, в государственной больнице будете платить не в кассу, а иначе, то есть будете получать услуги без предоставления чека. В частной больнице с оплатой все будет официально, и вы будете четко понимать, за каким прайсом платите», – говорит медик.



Экономика страдает тоже

У проблемы есть и другое измерение. От расходов, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, страдают не только рядовые граждане. Совокупные потери экономики Украины от последствий инсульта могут достигать 100 млрд грн в год, говорится в пресс-релизе Украинской ассоциации по борьбе с инсультом. Эти убытки включают недополученную в течение многих лет прибыль предприятий из-за потери специалистов, изъятия с рынка труда родных, ухаживающих за больным в режиме 24/7, недополученные налоги, прямые финансовые расходы бюджетов разных уровней на лечение и реабилитацию пациентов.



Несмотря на это, в Украине до недавнего времени было отменено право на бесплатную реабилитацию после инфарктов, инсультов и производственных травм трудоустроенным лицам. Восстановили эту норму только в 2020 году, а до этого заведения УкрПрофЗдравницы были заполнены на 10-30%. Возможно, изменения к лучшему произошли потому, что Украина присоединилась к Декларации о реализации европейского плана действий по борьбе с последствиями инсульта. Ее цель – уменьшить к 2030 году количество инсультов на 10% по сравнению с 2019 годом и обеспечить лечение 90% пациентов в специализированных отделениях.



Однако декларация еще не означает реализацию намерений. Хотя в следующем 2022 году расходы на медицину составят около 200 млрд грн. Это на 35 млрд больше, чем в текущем году. Вероятно, положительные сдвиги будут, хотя никакие миллиарды не заставят граждан вести здоровый образ жизни, без переедания, алкоголя и сиденья без движения перед телевизором и физических упражнений. Это также один из предохранителей сердечно-сосудистых заболеваний, и именно он может быть тем фактором, сдвинуть который тяжелее всего. Изменения в сознании – дело не правительства, здесь уж каждому нужно потрудиться самому.