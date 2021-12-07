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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверит факты проживания народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы в незадекларированном доме в Козине под Киевом.

Об этом сообщили «Слово и дело» в НАПК в ответ на обращение по указанным фактам.

Как известно, журналисты Bihus.info сообщили, что Государственное бюро расследований проводило обыск у Кивы в доме под Киевом, который не задекларирован. Указанную недвижимость выставляли на продажу на сайте риэлторов за 850 тысяч долларов или же для аренды за 120 тысяч гривен в месяц. Установить расположение этого дома и идентифицировать его позволили видеозаписи из обысков. Видео опубликовал коллега Кивы, нардеп Вадим Рабинович. Там часто можно увидеть в кадре интерьер, экстерьер и придомовую территорию. Журналисты смогли сопоставить видео с объявлениями о продаже и аренде недвижимости и установили, что речь идет о трехэтажном доме в Козине возле Киева – в 2020 году его выставили на продажу или аренду. Площадь дома – 420 кв. м, в нем восемь комнат.

При этом, хотя и Рабинович и Кива на видео не отрицали, что это дом последнего, расходов на его покупку или аренду в декларации нардепа нет. Идентификации дома также помогло обнаружение возле него автомобиля марки KIA, зарегистрированного на бывшего помощника Кивы.

После выхода сюжета журналист «Слово и дело» направил обращение в НАПК, в котором описал указанные факты в расследовании и просил агентство учесть их во время полной проверки нардепа Кивы, которая уже осуществляется.

«Таким образом, в случае подтверждения предоставленной Вами информации о нарушениях субъектом декларирования требований Закона о финансовом контроле в 2020 году, Национальным агентством будут приняты меры в соответствии с требованиями действующего законодательства», – говорится в ответе.

 
ForUm

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