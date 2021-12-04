Российская Федерация не прекращала поставки угля на территорию Украины. Такое мнение в интервью телеканалу UkrLive высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Это звенья одной цепи, и когда я говорю, что у нас сегодня в Украине глубочайший социально экономический кризис, то я имею ввиду энергетику. Потому что мы уже не в преддверии, а находимся в зимнем сезоне. Наступил декабрь месяц на дворе, когда мы говорим по поводу энергетических ресурсов нашей страны. Павел, а сколько в том числе и вы как журналист, как представитель канала говорите о том, что у нас нету угля, что недостаточный запас угля на тепловых электростанций, сколько месяцев это продолжается? Это первый вопрос", - отметил он.

Второй вопрос, что сделано за это время? Власть встречает семь суден, которые идут с углем, объем которого составляет примерно 480 тысяч тонн, а этого достаточно?

"А где брать уголь, почему не договариваются по поводу угля, почему не покупают в тех же Штатах? Почему ждут, пока ДТЭК обеспечит свои тепловые электростанции углем, а государство для этого ничего не делает? В это время сводит счеты с тем же ДТЭКом, с тем же Ахметовым. Почему? Да потому что власть профессионально не способна решить энергетическую проблему и когда говорят и плачут о том, что смотрите Россия закрыла поставки угля в Украину", - добавил политик.

По его словам, Россия не прекратила поставки угля в Украину.

"В импорте всего угля, который поставляется в Украину, Россия поставляет из всего импорта 65 %, США 20% и Казахстан 10%. Так вот, когда Россия закрыла энергетический уголь поставок в Украину, то она закрыла эти поставки всего лишь из 65% на 15%, 50 % угля, это в первую очередь уголь для поддержки такой стратегический отрасли, который приносит валюту в стране, как металлургическая, поставки угля продолжаются. Поставки угля с враждебной, как считает власть, Россией в Украину продолжается, чтобы поддержать металлургическую отрасль. Для того, чтобы поддержать получение валютной выручки в страну и использовать его в интересах Украины. Скажите, а вот эти 15 % почему так угробили ресурсную базу и почему так серьезно повлияли на возможности производства электроэнергии? Да потому что это связано с ограниченностью власти, которая не способна сегодня договориться об альтернативных поставках угля. Сегодня, когда власть говорит, да ладно мы пойдем другим путем, скажите каким. Мы заменим уголь на газ и на мазут, а мозги есть для такого решения?" - сообщил Медведчук.

Уголь сегодня подорожал в Европе и мире в четыре раза, а газ - в 10.

"Так мы заменим на то что подорожали 10 раз, а может надо было поискать уголь, может надо было договориться с Россией, чтобы не прекращали поставки энергетического угля? А стоимость мазута во сколько выросло, стоимость газа, который будет идти на производство электроэнергии, он же отразится на стоимости электроэнергии, которая и так выросла за последние годы в отношении населения. Это отразится на стоимости тепла и отопления. Есть мозги? Есть профессионализм вопросы государственного управления отсутствует. Поэтому вот и проблема в том, что вот это все должны не просто слышать люди, должны это услышать и дать оценку. Потому что никто кроме них не сможет это услышать, как и услышать то, что есть другие реальные планы по реализации того, чтобы не было таких проблем. Энергетических проблема, чем я уже говорил из газом и углем. Проблема экономики, проблем для реализации продуктов на экспорт и многого другого. Есть путь, который может кардинально изменить экономическую ситуацию и ситуацию в социальной сфере. Этим путем необходимо идти, мы знаем как это делать, наша команда готова взять на себя ответственность и главное разрешение этих вопросов рассчитать по-другому. Власть в это время уничтожает "Оппозиционную платформу - За жизнь". Потому что ревность в них переросла в месте и эту месть реализует вопреки интересам людей, которые ждут от власти другого. Не пиар ходов, не получение дивидендов, а реально наполнить их уровень жизни тем, что может им помочь улучшить жизнь", - резюмировал Медведчук.