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Колишній заступник генпрокурора Віктор Трепак заявив, що найближчим часом Офіс генпрокурора може пред’явити підозру п’ятому президенту Петру Порошенку у справі про постачання вугілля з ОРДЛО.

Як передає Громадське радіо, про це він написав у Facebook.

«За моєю інформацією, найближчим часом колишньому президенту України Петру Порошенку може бути пред’явлена нова підозра у справі, яка пов’язана з торгівлею вугіллям з окупованої росіянами території України у період його президенства і в якій «проходять» В. Медведчук та екс-міністр енергетики В.Демчишин», — йдеться у повідомленні.

За словами Трепака, підготовлений Офісом генпрокурора проєкт такої підозри наразі вивчається в Офісі президента — вирішується, наскільки доцільною є реалізація такої підозри саме зараз і як це вплине на електоральні настрої суспільства.

Колишній заступник генпрокурора припустив, що в разі прийняття рішення про вручення такої підозри Порошенку, її може підписати один з заступників генпрокурора під час відрядження генпрокурорки Ірини Венедіктової до США.

Що передувало?

8 жовтня народному депутату з ОПЗЖ Віктору Медведчуку оголосили нову підозру — про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації шляхом організації поставок вугілля з ОРДЛО на підконтрольну Києву територію України.

Того ж дня голова Служби безпеки Іван Баканов повідомив, що правоохоронці перевірять причетність п’ятого президента Петра Порошенка та колишньої голови Нацбанку Валерії Гонтаревої до справи Віктора Медведчука про державну зраду та сприяння діяльності терористичної організації шляхом організації поставок вугілля.

У Порошенка назвали це «спробою реанімувати фейк про зв’язок Порошенка з Медведчуком» і відкинули звинувачення з боку влади.

13 жовтня генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що керівництво Адміністрації президента Порошенка «могло грати ключову роль в організації поставок вугілля з Росії до України через компанії з окупованих територій Донецької та Луганської областей».
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