За что мы любим корифеев украинской журналистики? Ну, во-первых, за неподкупность. У корифеев скорее руки отсохнут, чем они позволят себе взять копейку у представителя правоохранительного органа, прокуратуры или, не приведи господи, Офиса президента за размещение какого-нибудь выгодного заказчику материала. А потому такие материалы размещаются в честных украинских СМИ исключительно на безвозмездной основе.

Во-вторых, акул пера и гиен мы почитаем за исключительные знания и глубокое понимание тем своих бессмертных творений. И действительно: станет ли настоящее светило украинской журналистики медлить с обнародованием, например, записей телефонных разговоров гражданина Медведчука с помощником президента России Владиславом Сурковым, сделанных правнуками Дзержинского в 2014-м и 2015 году, и выяснять, на основании чего эти записи делались и какую имеют доказательную силу? Инженер человеческих душ даже не станет задумываться, зачем дети лейтенанта Баканова передают ему эти записи, если СБУ сама их может обнародовать? И, тем более, не станет звезда журналистики интересоваться, почему в СБУ перед тем, как передать эти записи четвертой ветви власти, из разговоров вырезают самые интересные места и искажают текст разговора?

Поэтому приходится нам, пасквилянтам, комментировать расследование честных и неподкупных журналистов и объяснять, что именно имели в виду заказчики их публикаций. Благо, есть повод – наконец, Виктору Медведчуку, который, как известно, является олицетворением всемирного зла, 8 октября 2021 года совместными усилиями вице-президента Ассоциации косметологов и аромологов Ирины Венедиктовой и лейтенанта Баканова сообщено о еще одном подозрении в уголовном производстве. Если раньше Медведчука подозревали лишь в том, что он хотел нанести ущерб обороноспособности Российской Федерации путем уменьшения территории военного полигона в оккупированном Крыму, то теперь его подозревают в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. При этом основным доказательством измены и содействия являются как раз записи телефонных разговоров Медведчука с Сурковым и главарями российских террористов на Донбассе, которые были ранее обнародованы народным экспертом по всем вопросам Юрием Бутусовым и проектом "Бігус.info " и которые мы уже комментировали.

По версии генеральной парфюмерши, гражданин Медведчук совершил государственную измену с использованием неустановленных следствием высших должностных лиц государства, которые в 2014-2015 годах занимали должности президента Украины, председателя СБУ, первого заместителя председателя СБУ - руководителя Антитеррористического центра при СБУ, генерального прокурора Украины и председателя Национального банка Украины.

Управляя этими неустановленными следствием лицами, гражданин Медведчук сорвал закупку угля в Южно-Африканской Республике, задержав директора государственного предприятия "Укринтерэнерго" Владимира Зиневича, а также заставил заместителя Зиневича заключить договор о поставках российской электроэнергии через энергосеть Украины в Крымский федеральный округ Российской Федерации. Кроме того, гражданин Медведчук обязал государственные предприятия Украины приобретать уголь у шахт, оказавшихся на оккупированной территории и контролированных боевиками, помогал неустановленному следствием лицу, которое в 2014-2015 годах занимало должность первого заместителя председателя СБУ - руководителя Антитеррористического центра при СБУ, передавать террористам наличные деньги и протчая, и протчая, и протчая. Вот, например, как на сайте СБУ описано задержания Медведчуком директора "Укринтерэнерго" Зиневича с целью сорвать закупку южноафриканского угля в декабре 2014 года:

"После того как Россия захватила часть Донбасса, Украина оказалась на грани энергетического кризиса. Поэтому было решено покупать уголь на мировом рынке, в частности в ЮАР. Однако РФ имела планы сорвать реализацию этих контрактов и не позволить Украине усилить собственную энергонезависимость. Поэтому при посредничестве Медведчука состоялся сговор с высшими должностными лицами Украины, которые, используя полномочия Нацбанка и правоохранительных органов, создали искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР. В конце концов эти контракты были сорваны, что спровоцировало волну "веерных" отключений электроэнергии в нашей стране".

Каким образом Медведчук, который в 2014 году был обычным гражданином и не имел никаких властных полномочий, мог командовать главой Нацбанка, генеральным прокурором и даже президентом Украины, создавая "искусственные препятствия для поставки угля из ЮАР", дети лейтенанта Баканова не объясняют, зато сайт СБУ цитирует своего бесчувственного председателя:

"Следствие обладает серьезным массивом доказательств, подтверждающих противоправную деятельность фигурантов. Мы знаем о передаче наличных в "Л/ДНР" и перечислении средств предприятиям с оккупированных территорий. Более того, мы видим, что те планы, которые обсуждают фигуранты (смена руководителей предприятий, открытие банковских отделений и др.), впоследствии были реализованы", – подчеркнул Иван Баканов.

Вся страна знает о торговле с террористами, которую по указанию Порошенко в 2014 году развернул бывший глава СБУ Василий Грицак, а до Иванушки Баканова это только сейчас дошло. Жаль только, что Иван Геннадьевич не имеет представления о деятельности такой организации, как Служба безопасности Украины, и не читает сайт этого учреждения. Потому что тогда бы он знал, что еще 30 января 2017 г. СБУ на своей официальной странице в интернете с гордостью сообщала: "Предпринимателями, которые зарегистрированы на контролируемой территории Украины и имеют производственные мощности в ОРДЛО, в Государственный бюджет Украины уплачено налогов за 2015 год 19 млрд 570 млн 894 тыс. грн, за 2016 год ‒ 31 млрд 640 млн 781 тыс. грн (в том числе военный сбор ‒ 777 445 908,57 грн)". Другими словами, тогдашний председатель СБУ Василий Грицак под руководством Петра Порошенко наладил "внешнеэкономические" отношения с лицами, в отношении которых СБУ проводила Антитеррористическую операцию, в таких масштабах, что только из сумм, которые были переведены из Украины в "ДНР" и "ЛНР", в государственный бюджет в 2016 году в виде налогов уплачено более 1 млрд США. Можно не сомневаться, что боевикам из этих платежей перепало не меньше.

Вот только гражданин Медведчук если и мог иметь отношение к товарно-денежным отношениям между Порошенко, Грицаком и Гонтаревой, с одной стороны, и террористами – с другой, то лишь как пособник, не более того. Причем, для того чтобы объявить Медведчуку о подозрении в соучастии, надо сначала привлечь к уголовной ответственности Порошенко, Грицака и Гонтареву и доказать, что эта тройка высокопоставленных господ предложила Медведчуку принять участие в их преступной группировке, пояснила Медведчуку, что они вместе совершают государственную измену, и договорилась с Медведчуком о распределении ролей.

Лейтенанту Баканову и генеральной парфюмерше так и не удалось выяснить, что же это за "высшее должностное лицо", которое давало команды главе Национального банка Украины открыть счета угольным предприятиям, которые контролировались боевиками на оккупированной территории.

Передавая записи разговора между Медведчуком и Сурковым народному эксперту по всем вопросам Бутусову для обнародования, правнуки Дзержинского вырезали начало разговора, а также все места, где Медведчук объясняет, что звонит по поручению Порошенко и СБУ. Это сделано потому, что 23 декабря 2014 года Виктор Медведчук был уполномочен Службой безопасности Украины на проведение переговоров с террористами, о чем СБУ сообщила на своем сайте.

Эти полномочия Медведчук получил в полном соответствии со статьей 16 закона Украины "О борьбе с терроризмом", которая утверждает следующее:

"В ходе проведения антитеррористической операции с целью сохранения жизни и здоровья людей, материальных ценностей, склонения террористов к отказу от противоправных действий, оказания на них сдерживающего влияния, выяснения возможности прекращения террористического акта допускается ведение переговоров с террористами. Ведение переговоров поручается лицам, специально уполномоченным на то руководителем оперативного штаба".

Руководителем оперативного штаба АТО, согласно этому же закону, является первый заместитель председателя СБУ - руководитель Антитеррористического центра при СБУ, то есть, по состоянию на декабрь 2014 года, Василий Грицак. Следовательно, только Грицак 23 декабря 2014 года мог привлечь Медведчука к переговорам с террористами. А 11 января 2015 года тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко своим приказом предоставил Медведчуку дополнительные полномочия и назначил его представителем СБУ на переговорах в Минске в составе Трехсторонней контактной группы. Следовательно, Медведчук, контактируя с террористами, оккупационными властями и ее российскими кураторами, действовал по поручению Службы безопасности Украины в полном соответствии с законодательством.

При этом Медведчук не должен был (да и не мог) давать оценку тем решениям, которые принимали руководство СБУ и президент Украины, поручая ему те или иные переговоры – если даже эти решения не отвечали интересам Украины. Поэтому если следствие не докажет того факта, что Грицак предупредил Медведчука о своих преступных намерениях и не объяснил, что занимается вместе с Порошенко и Гонтаревой совершением государственной измены, Медведчук в этом уголовном производстве может быть допрошен только как свидетель.

Если Венедиктова думает, что в Украине найдется судья, который согласится осудить Медведчука за выполнение поручений неустановленного следствием руководителя оперативного штаба АТО и неустановленного следствием президента Украины, то можно лишь выразить соболезнование ее мужу, который вынужден жить с такой идиоткой.

Впрочем, наибольший интерес в "деле Медведчука" составляют не тараканы в голове Венедиктовой и Баканова, а записи разговоров Медведчука, которые несколько месяцев гуляли по рукам честных и неподкупных украинских журналистов и теперь приобщены к материалам уголовного производства в качестве неизвестно чего. Происхождение этих записей хорошо известно: они осуществлялись без законных оснований в 2014-2015 годах Департаментом контрразведки СБУ, который в то время возглавлял "Хомяк" Валерий Кондратюк, впоследствии возглавивший Главное управление разведки Минобороны и Службу внешней разведки и прослывший громкими провалами и организацией безумного похищения из Молдовы экс-судьи Николая Чауса.

Можно однозначно утверждать, что в период 2014-2015 годов, когда происходили разговоры Медведчука, записанные СБУ и переданные спустя шесть лет для обнародования особо доверенным журналистам, ни один правоохранительный орган или спецслужба не обращались к следственным судьям с ходатайством о предоставлении разрешения на проведение в отношении гражданина Медведчука негласных следственных (розыскных) действий. Потому что если бы разговоры Медведчука записывались законным способом, то они бы еще пять лет назад или должны были быть официально рассекречены и приобщены к материалам уголовного производства, или официально уничтожены с сообщением гражданину Медведчуку о том, что его конституционные права временно ограничивались. Также очевидно, что официально проводить негласные розыскные действия, пусть даже в рамках контрразведывательного дела, в отношении лица, которое получило статус специального представителя СБУ, было бы нелогично. Потому что если человека в чем-то подозревают, то зачем же ему предоставлять статус спецпредставителя и поручать ведение переговоров?

Но нет таких препятствий, которые бы не преодолели дети лейтенанта Баканова при условии отсутствия в Украине прокурорского надзора. Поскольку, выдвигая Медведчуку подозрение в политически некорректных телефонных разговорах, нужно было положить в дело протокол проведения негласного розыскного действия. Начальник 5-го отдела 2-го управления Департамента контрразведки СБУ Кошарный 7 апреля 2021 года составил такой протокол на основании прослушивания разговоров Медведчука, записанных на оптический диск 10 марта 2021 года. Для тех кто решил, что автор ошибся с датами, подчеркиваю – нет, все правильно. Разговоры, которые Медведчук проводил в декабре 2014 года и январе 2015 года, были записаны – именно так указано в материалах уголовного производства – лишь в марте 2021 года.

Но одного только протокола проведения НРД, составленного спустя 6 лет, недостаточно для создания видимости законности – правнукам Дзержинского еще надо где-то взять постановление следственного судьи ликвидированного ныне Апелляционного суда г. Киева с разрешением на проведение в отношении Медведчука негласных мероприятий. Конечно, родить такие решения задним числом уже невозможно. Поэтому в протоколе НРД тов. Кошарный сослался аж на 14 постановлений следственных судей Апелляционного суда Киева, которые якобы предоставляли разрешение на проведение оперативно-технических поисковых мероприятий в отношении Медведчука в 2014-2015 годах, а именно:

судьи Чернушенко А. В. от 03.03.2014 № 01-1597цт; от 20.05.2015 № 01-3995цт;

судьи Приндюк М. В. от 15.10.2014 № 01-8511цт; от 10.12.2014 № 01-10468цт; от 10.12.2014 № 01-10469цт; от 04.02.2015 № 01-1060цт; от 26.03.2015 № 01-2433цт; от 07.07.2015 № 01-5443цт;

судьи Глиняного В. П. от 27.08.2015 № 01-6838цт; от 09.12.2015 № 01-9576цт;

судьи Головачева Я. В. от 19.10.2015 № 01-8317цт;

судьи Худика М. П. от 23.05.2016 № 01-3621цт; от 29.07.2016 № 01-4943цт; от 20.09.2016 № 01-6469цт.

Но аппетит, как известно, приходит во время еды. И поэтому 6 августа 2021 года консультант-эксперт 5-го отдела 2-го управления Департамента контрразведки Чесниший изготовил еще и протокол проведения в 2014-2015 годах негласного розыскного мероприятия в отношении Медведчука, результат которого находится на оптическом диске, записанном 20 июля 2021 года. В протоколе содержится ссылка на 2 постановления следственного судьи Апелляционного суда г. Киева Приндюк М. В. от 10.12.2014 № 01-10469цт; от 04.02.2015 № 01-1060цт.

Вскоре все тот же консультант-эксперт Чесниший изготовил протокол проведения в 2015 году негласного розыскного мероприятия в отношении Медведчука, результаты которого размещены на оптическом диске, записанном 17 августа 2021 года. В протоколе содержится ссылка на 7 постановлений следственных судей Апелляционного суда г. Киева:

судьи Чернушенко А. В. от 20.05.2015 № 01-3995цт;

судьи Приндюк М.В. от 04.02.2015 № 01-1060цт; от 26.03.2015№ 01-2433цт; от 07.07.2015 № 01-5443цт;

судьи Глиняного В. П. от 27.08.2015 № 01-6838цт;

судьи Головачева Я. В. от 19.10.2015 № 01-8317цт; от 09.12.2015 № 01-9576цт.

Но самих постановлений следственных судей, которые якобы давали разрешение следить за Медведчуком в 2014–2015 годах, правнуки Дзержинского не показывают. И это не удивительно: с помощью Единого государственного реестра судебных решений несложно убедиться, что постановления, номера которых указаны в протоколах негласных розыскных мероприятий в отношении Медведчука, на самом деле касались совсем других людей и фигурируют в других уголовных производствах, по которым уже есть приговоры.

Так, например, согласно постановлению Киевского апелляционного суда от 05.03.2020 (дело № 760/7826/15-к), при рассмотрении дела в Соломенском райсуде г. Киева в качестве доказательства был предоставлен "протокол по результатам проведения негласного розыскного действия от 04.12.2014 года и диск CD-R VIDEX № 2298 от 04.12.2014. Исходя из указанного протокола, старшим уполномоченным 1-го отдела 2-го управления Департамента контрразведки СБ Украины, по постановлению председателя Апелляционного суда г. Киева № 01-1597цт от 03.03.2014, по результатам проведения 07.08.2014 ДОД СБУ негласных розыскных действий с целью поиска признаков или фактов террористической и иной противоправной деятельности в отношении неустановленных лиц составлен протокол, в котором указаны фактические данные, которые в соответствии с п. 1 ст. 10 ЗУ "Об оперативно-розыскной деятельности" и ч. 1 ст. 256 УПК Украины могут быть использованы для начала досудебного расследования в отношении гражданки Украины ЛИЦО_2 , и данные, которые ЛИЦО_13 были занесены в протокол и содержались на диске CD-R VIDEX № 2298, на котором содержится аудиофайл (разговор двух лиц женского и мужского пола). Данный разговор, в соответствии с протоколом, состоялся 07.08.2014 и фиксировался на основании постановления Апелляционного суда г. Киева от 03.03.2014 № 01-1597, данное негласное розыскное действие было проведено 07.08.2014 года, на основании постановления судьи Апелляционного суда г. Киева Чернушенко А. В. № 01-1597-ц от 03.03.2014 года... По мнению апеллянта, подтверждение того, что апелляционным судом выносилось постановление № 01-1597 от 03.03.2014 года, которым было предоставлено разрешение на проведение негласных розыскных мероприятий в отношении ЛИЦО_2, в материалах уголовного производства не содержится, а потому является очевидным то, что оперативно-розыскные мероприятия в отношении ЛИЦО_2 проводились без постановления следственного судьи…

Принимая во внимание вышеприведенное, а также положения статей 86, 87 УПК Украины о том, что доказательство признается допустимым, если оно получено в порядке, установленном настоящим Кодексом. Недопустимое доказательство не может быть использовано при принятии процессуальных решений, на него не может сослаться суд при принятии судебного решения. Недопустимыми являются доказательства, полученные в результате существенного нарушения прав и свобод человека, гарантированных Конституцией и законами Украины, международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также любые другие доказательства, полученные благодаря информации, полученной в результате существенного нарушения прав и свобод человека, в частности вследствие совершения процессуальных действий, которые требуют предварительного разрешения суда, без такого разрешения или с нарушением его существенных условий коллегия судей считает необходимым признать существенными нарушениями прав обвиняемых ЛИЦО_1 , ЛИЦО_2 и ЛИЦО_3 и их основных свобод и, как следствие, недопустимыми, протокол по результатам проведения негласного розыскного действия от 04 декабря 2014 года, составленный по результатам проведения 07.08.2014 г. негласных розыскных действий с целью поиска признаков или фактов террористической и иной противоправной деятельности, вместе с приложением CD-R № 2298 от 04.12.2014, то есть до внесения сведений в ЕРДР".

То есть ОТПМ по определению следственного судьи Апелляционного суда г. Киева от 03.03.2014 № 01-1597 проводились в отношении другого лица, которое в настоящее время уже осуждено. Результаты этого ОТПМ записаны на диске CD-R VIDEX № 2298 в аудиофайл с разговором двух лиц женского и мужского пола. Никакого отношения к Медведчуку эти разговоры не имеют.

Согласно приговору Шевченковского районного суда г. Киева от 07.04.2020 (дело № 185/3649/17), "несмотря на непризнание своей виновности обвиняемым ЛИЦО_1 в совершении инкриминируемых ему уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, виновность последнего подтверждается непосредственно исследованными в судебном заседании следующими доказательствами, в т. ч. данными протокола по результатам проведения негласного розыскного действия от 13 декабря 2016 года, реестр 2/2/8-42114, согласно которым, по результатам проведения ДОТД СБ Украины на основании п. 6 ст. 7 закона Украины "О контрразведывательной деятельности", в соответствии с постановлениями следственного судьи Апелляционного суда г. Киева от 07 июля 2015 года № 01-5443 (сроком с 07 июля 2015 года по 07 сентября 2015 года), следственного судьи Апелляционного суда г. Киева от 27 августа 2015 года № 01-6838цт (сроком с 27 августа 2015 года по 27 октября 2015 года ), негласного розыскного действия в виде оперативно-технических поисковых действий в системах и каналах телекоммуникаций, с целью поиска признаков или фактов террористической и другой противоправной деятельности в период с 29 июля 2015 года по 02 октября 2015 года, были обнаружены и зафиксированы телефонные разговоры между женщиной, которая обозначена в протоколе как ЛИЦО_35 (жена пленного военнослужащего ВС Украины) и использует мобильный телефон с номером НОМЕР_3, и мужем – членом террористической организации "ДНР", обозначенным в протоколе ЛИЦО_72 и использующим мобильный телефон с номером НОМЕР_4.

Данными вышеуказанного протокола по результатам проведения негласного розыскного действия от 13 декабря 2016 года, реестр №2/2/8-42114, и приложенного к нему, исследованного путем прослушивания в судебном заседании, DVD-R диска Verbatim № 4581 от 21 ноября 2016 года, установленными есть телефонные соединения, инициированные мужем ЛИЦО_72, который в ходе разговора, состоявшегося 02 октября 2015 года в 10:31:54, сообщил абоненту ЛИЦО_35 о том, что ее муж ЛИЦО_1 не желает с ней общаться, в ближайшее время к ней не приедет, что он жив, здоров, находится не в тюрьме или "погребе", а на свободе, в г. Донецке, в связи с чем мужа не ставят на обмен. Также ЛИЦО_72 сообщило о том, что оно общалось с "людьми", с которыми ее муж раньше работал, а также, что ранее неоднократно видело ЛИЦО_1 , хотя не знало его фамилии, лично общалось с последним.

Данными протокола по результатам проведения негласного розыскного мероприятия от 22 ноября 2016 года, реестр 2/2/8-39842, по результатам проведения ДОТД СБ Украины на основании п. 6 ст. 7 закона Украины "О контрразведывательной деятельности" и постановлений главы Апелляционного суда г. Киева Чернушенко А. В. от 30 апреля 2014 года № 01-2970цт (сроком с 30 апреля 2014 года по 27 июня 2014 года ), от 24 июня 2014 года № 01-4626цт (сроком с 24 июня 2014 года по 24 августа 2014 года), от 18 августа 2014 года № 01-6568цт (сроком с 18 августа 2014 года по 10 октября 2014 года) негласного розыскного действия в виде оперативно-технических и поисковых мероприятий в системах и каналах телекоммуникаций, с целью поиска признаков или фактов террористической и иной противоправной деятельности в период с 13 июня 2014 года по 18 октября 2014 года, согласно которым получены фактические данные, которые могут быть использованы в уголовном производстве № 22015060000000018 в отношении неустановленного лица, которое использует позывной ЛИЦО_12, причастного к деятельности террористической организации "ДНР" и пользуется номером мобильного телефона НОМЕР_10, а именно выявлены и зафиксированы телефонные разговоры между лицом, которое использует позывной ЛИЦО_12 и пользуется мобильным телефоном с номером НОМЕР_10, с неустановленным лицом с позывным ЛИЦО_135, которое использует мобильный телефон с номером НОМЕР_35; с неустановленным лицом, обозначенным в протоколе как ЛИЦО_203 и использующим мобильный телефон с номером НОМЕР_35; с неустановленным лицом с позывным ЛИЦО_204, которое использует номер мобильного телефона НОМЕР_15; с неустановленным лицом с позывным ЛИЦО_56, которое использует номер мобильного телефона НОМЕР_11; с неустановленным лицом, обозначенным в протоколе как ЛИЦО_203 и использующим мобильный телефон с номером НОМЕР_36; с неустановленным лицом с позывным ЛИЦО_59, которое использует номер мобильного телефона НОМЕР_16; с неустановленным лицом ЛИЦО_131, которое использует номер мобильного телефона НОМЕР_18; с неустановленным лицом с позывным ЛИЦО_132, которое использует номер мобильного телефона НОМЕР_19; с неустановленным лицом, обозначенным в протоколе как ЛИЦО_203 и использующим мобильный телефон с номером НОМЕР_37; с неустановленным лицом ЛИЦО_55, которое использует мобильный телефон с номером НОМЕР_18; с неустановленным лицом с позывным ЛИЦО_205, которое использует номер мобильного телефона НОМЕР_23; с неустановленным лицом, обозначенным в протоколе как ЛИЦО_203 и использующим мобильный телефон с номером НОМЕР_38; с неустановленным лицом ЛИЦО_134, которое использует номер мобильного телефона НОМЕР_24 .

Таким образом, согласно вышеуказанному протоколу, по результатам проведения негласного розыскного действия от 22 ноября 2016 года, реестр 2/2/8-39842, и приложенных к нему исследованных путем прослушивания в судебном заседании DVD-R диска Verbatim № 4459, 4460, 4461, 4462 от 28 октября 2016 года, зафиксированные телефонные соединения: аудиофайл "НОМЕР_10-2014.08.30-13.33.13-809" – 30 августа 2014 года, в 13:33:12 на номер мобильного телефона НОМЕР_10 , которым пользуется лицо с позывным ЛИЦО_12 и является начальником 1-го отдела по аналитической работе Разведывательного управления "ДНР" ЛИЦО_12 , позвонило лицо с позывным ЛИЦО_135, во время разговора ЛИЦО_12 передало трубку ЛИЦО_1. Между ЛИЦО_1 и ЛИЦО_135 состоялась беседа, в ходе которой ЛИЦО_135 сообщило ЛИЦО_1 разведывательную информацию, полученную от информатора относительно перемещения в районе н. п. Андреевка колонны с бронетехникой и личным составом украинских правительственных подразделений, задействованных в проведении антитеррористической операции. Во время разговора ЛИЦО_1 обращало внимание на необходимость получения от информатора дополнительной информации относительно количественного и качественного состояния колонны с бронетехникой ВСУ".

Следовательно, в материалах уголовного производства в отношении начальника 1-го отдела по аналитической работе Разведывательного управления "ДНР" использовались результаты ОТПД, проведенных по постановлениям следственного судьи Апелляционного суда г. Киева от 07 июля 2015 года № 01-5443, от 27 августа 2015 года № 01-6838цт, от 30 апреля 2014 года № 01-2970цт, от 24 июня 2014 года № 01-4626цт, от 18 августа 2014 года № 01-6568цт. Эти результаты зафиксированы на дисках DVD-R Verbatim № 4459,4460, 4461, 4462 от 28 октября 2016 года. Никакого отношения к Медведчуку эти разговоры также не имеют.

Аналогичным образом постановления о проведении ОТПД, на которые ссылаются дети лейтенанта Баканова в "деле Медведчука", на самом деле использовались в других уголовных производствах, которые уже рассмотрены судами, в том числе:

Автор этих строк поинтересовался у людей, сведущих в вопросах расследования "дела Медведчука", на что рассчитывает Государственное бюро расследований и Офис генерального прокурора? До бесконечности водить за нос Одного из Величайших Лидеров Мира (с), рассказывая ему, что Медведчука вот-вот отправят за решетку, не удастся – все равно когда-нибудь дело придется направлять в суд. Но суд не станет даже слушать записи разговоров, пока не будут предоставлены постановления Апелляционного суда г. Киева с разрешением на проведение в отношении Медведчука негласных розыскных действий. А таких постановлений никогда не было.

Знающие люди говорят, что сейчас в Офисе генерального прокурора – не зря же этой богадельней руководит целый вице-президент Ассоциации косметологов и аромологов – разработана новейшая юридическая теория, которая превращает черное в белое. Мол, действительно в 2014-2015 годах следственные судьи не разрешали проводить негласные розыскные действия в отношении спецпредставителя СБУ Виктора Медведчука, поскольку СБУ с подобными ходатайствами в Апелляционный суд г. Киева и не обращалась. А ведь - говорят в Офисе генерального прокурора и Государственном бюро расследований – Медведчук в то время общался с людьми, которые в свою очередь общались с людьми, у которых есть знакомые, в отношении которых СБУ с разрешения суда проводило негласные розыскные действия. И поэтому, мол, на Медведчука автоматически должны распространяться постановления следственных судей, выданные в других уголовных производствах, с разрешением следить за другими людьми.

Это – не шутка и не литературная гипербола. Это – то, с чем Венедиктова собирается идти в суд по "делу Медведчука". Но когда суд, куда поступит "дело Медведчука", вынесет неизбежный оправдательный приговор, перед тем искупав прокурора в его же собственном процессуальном дерьме, честные и неподкупные украинские журналисты будут кричать о продажных судьях.

Поэтому для светил украинской журналистики, а также профессиональных общественных активистов, обслуживающих Службу безопасности Украины, я расскажу, что СБУ должна была бы сделать, если бы следила за Медведчуком на законных основаниях. Объяснить это тем проще, что как раз в то время, когда спецпредставитель СБУ Виктор Медведчук вел разговоры, которые ему инкриминируются, то есть в 2015 году, тот же самый Департамент контрразведки СБУ следил еще и за чрезвычайным и полномочным послом Федеративной Республики Германия в Украине Кристофом Вайлем. Так вот, 19 августа 2015 года начальник 1-го управления ДКР СБ Украины В. Геть обратился к следственному судье Апелляционного суда г. Киева В. Глиняному с ходатайством предоставить разрешение на:

перлюстрацию дипломатической корреспонденции посольства ФРГ в Украине как по месту жительства чрезвычайного и полномочного посла (г. Киев, ул. Антоновича 15, кв. 1, 2, 3), так и по месту расположения посольства (г. Киев ул. Б. Хмельницкого 25);

снятие информации с электронных почтовых ящиков посольства ФРГ в Украине и снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей как по месту расположения посольства ФРГ в Украине, так и по месту жительства чрезвычайного и полномочного посла;

контроль разговоров по телефонам посольства ФРГ в Украине и личным телефонам чрезвычайного и полномочного посла;

негласное проникновение и обследование помещения посольства, в котором проживает чрезвычайный и полномочный посол;

визуальное наблюдение за чрезвычайным и полномочным послом ФРГ в Украине.

Ходатайство мотивировалось тем, что "деятельность К. Вайля в Украине отмечается активностью в установлении и развитии, с переводом в неформальную плоскость, контактов с представителями органов власти, сотрудниками других диппредставительств, а также неправительственных структур в интересах получения актуальных сведений. Приобретенные связи использует для осуществления влияния на органы государственной власти с целью принятия выгодных немецкой стороне решений, а также лоббирования экономических проектов, которые не всегда отвечают интересам нашего государства".

Вот это ходатайство:

Следственному судье Апелляционного суда г. Киева Глиняному В. П.

ХОДАТАЙСТВО

о получении разрешения на проведение негласных розыскных действий

"19" августа 2015 года г. Киев

В производстве 1 управления Департамента контрразведки СБ Украины находится контрразведывательное дело № 1115, заведенное 02.10.14 г. на гражданина ФРГ Кристофа Вайля (Christoph Weil), 11.01.1954 г. р., дипломата посольства ФРГ в Украине, который временно проживает по адресу: г. Киев, ул. Антоновича 15, кв. 1, 2, 3.

В ходе осуществления контрразведывательных мероприятий в установленном законом порядке получены данные о том, что деятельность К. Вайля в Украине отмечается активностью в установлении и развитии, с переводом в неформальную плоскость, контактов с представителями органов власти, сотрудниками других диппредставительств, а также неправительственных структур в интересах получения актуальных сведений. Приобретенные связи использует для осуществления влияния на органы государственной власти с целью принятия выгодных немецкой стороне решений, а также лоббирования экономических проектов, которые не всегда отвечают интересам нашего государства.

Получены оперативные данные, указывающие на осведомленность К. Вайля с формами и методами работы спецслужб.

Для встреч и хранения средств осуществления разведывательной деятельности К. Вайль использует жилое помещение, которое находится по адресу: г. Киев, ул. Антоновича 15. кв. 1. 2, 3 и принадлежит посольству ФРГ в Украине, а также использует собственную электронно-вычислительную технику для обработки информации, которая, возможно, относится к государственной тайне Украины и является собственностью государства.

Указанные действия гражданина ФРГ Кристофа Вайля могут привести к совершению им преступления, предусмотренного ст. 114 УК Украины ("Шпионаж").

При проведении разведывательной деятельности на территории Украины К. Вайль для связи со своими возможными информационными источниками использует:

– сеть Интернет по месту работы и проживания;

- электронные почтовые ящики в сети Интернет: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] kiew.diplo.de, [email protected];

- рабочие телефоны/факсы: +380442476802, +380442476822, +380442476800, +380442476835, +380442476812 зарегистрированные на Посольство ФРГ в Украине, установленные по адресу: г. Киев, ул. Б. Хмельницкого 25; и домашние телефоны/факсы +380442843201, +380442843022, зарегистрированные на Посольство ФРГ в Украине, установленные по адресу: г. Киев, ул. Антоновича 15, кв. 1, 2, 3;

– номера мобильных телефонов, находящиеся в личном пользовании:

тел. Вайля +380504417608, +380504425811 (зарегистрированы на Посольство ФРГ в Украине) +4915153988345, +4917631439506 (немецкий оператор мобильной связи);

– мобильный терминал с международным идентификационным номером (IMEI) 01254100220307;

- переписку почтово-телеграфной корреспонденцией, в том числе с возможным использованием средств тайнописи и условностей, по месту работы (г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 25), проживание (г. Киев, ул. Антоновича, 15, кв. 1, 2, 3) и временного пребывания К. Вайля.

Для встреч со своими информационными источниками и хранения средств шпионской деятельности К. Вайль использует:

- публично недоступное место, жилье по адресу: г. Киев, ул. Антоновича, 15, кв. 1, 2, 3, (принадлежит посольству ФРГ в Украине), в котором проживает К. Вайль;

- публично недоступные места г. Киева, Киевской области и других областей Украины, в которых временно находится К. Вайль;

- публично доступные места г. Киева, Киевской области и других областей Украины, которые посещает К. Вайль.

Осуществление контрразведывательных мероприятий согласно п. 1, 2, 4, 5 ст. 7 закона Украины "О контрразведывательной деятельности" не дало возможности получить фактические данные относительно противоправных действий К. Вайля, поскольку иностранец тщательно скрывает их от окружения и придерживается мер конспирации.

Учитывая изложенное, с целью недопущения совершения гражданином ФРГ Кристофом Вайлем особо тяжкого преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК Украины "Шпионаж", предупреждения, своевременного выявления и прекращения разведывательных посягательств на государственную безопасность Украины и в связи с невозможностью получить необходимые данные другим способом, руководствуясь ст. 30 Конституции Украины, п. 6 ст. 7 закона Украины "О контрразведывательной деятельности", ст. 246, 247, 248, 260, 261, 262, 263, 264, 267, 268, 269, 270 Уголовного процессуального кодекса Украины

ПРОШУ:

предоставить разрешение Департаменту оперативно-технических действий СБ Украины, Департаменту оперативного документирования СБ Украины, отделам оперативно-технических действий и отделам оперативного документирования региональных управлений СБ Украины на проведение для 1-го управления ДКР СБ Украины таких негласных розыскных действий:

- снятие информации с электронных информационных систем (сетей) по месту жительства (г. Киев, ул. Антоновича, 15, кв. 1,2,3) К. Вайля;

– снятие информации с электронных информационных систем (сетей) и электронных почтовых ящиков: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] kiew.diplo.de, [email protected], которые использует объект дела;

- снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей по месту работы К. Вайля (г. Киев ул. Б. Хмельницкого, 25, услуги интернет-доступа предоставляются компанией ООО "Воля-кабель") и проживания (г. Киев, ул. Антоновича, 15, кв. 1, 2, 3, услуги интернет-доступа предоставляются компанией ООО "Воля-кабель", договоры № 355880, 1407702. МАС-адреса модемов: 001cea39e40a, 001dce76c40);

– снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей (электронные адреса) – [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] kiew.diplo.de, [email protected];

– рабочие телефоны/факсы: +380442476802, +380442476822, +380442476800, +380442476835, +380442476812, установленные по адресу: г. Киев, ул. Б. Хмельницкого, 25, зарегистрированные на Посольство ФРГ в Украине, и телефоны/факсы +380442843201, +380442843022, зарегистрированные на Посольство ФРГ в Украине, установленные по адресу: г. Киев, ул. Антоновича, 15, кв. 1, 2, 3; номера мобильных телефонов, находящиеся в личном пользовании К. Вайля: +380504417608, +380504425811 (зарегистрировані на Посольство ФРГ в Украине), +4915153988345, +4917631439506 (немецкий оператор мобильной связи);

- установление местонахождения радиоэлектронного средства (мобильный терминал с международным идентификационным номером (IMEI) 01254100220307, используемый К. Вайлем);

- обзор корреспонденции К. Вайля по месту жительства (г. Киев, ул. Антоновича, 15, кв. 1, 2, 3), работы (г. Киев ул. Б. Хмельницкого, 25) и временного пребывания К. Вайля;

- негласного обследования публично недоступных мест, жилья (по адресу: г. Киев, ул. Антоновича, 15, кв. 1, 2, 3 (принадлежит посольству ФРГ в Украине), в котором К. Вайль, а также публично недоступных мест г. Киева, Киевской области и других областей Украины, в которых временно находится К. Вайль;

- аудио-, видеоконтроля К. Вайля по месту его жительства (г. Киев, ул. Антоновича, 15, кв. 1, 2, 3) и по месту его временного пребывания;

- визуального наблюдения за К. Вайлем в публично недоступных местах с использованием видеозаписи, фотографирования, специальных технических средств для наблюдения.

Мероприятия в отношении гражданина ФРГ Кристофа Вайля, 11.01.1954 г. р., проводить в течение ведения КРС № 1115 сроком до "26" октября 2015 года.

Начальник 1 управления ДКР СБ Украины __________________________ В. Геть

СОГЛАСОВАННО:

Начальник ДКР СБ Украины В. Найда

Первый заместитель генерального прокурора Украины Ю. Севрук

"21" августа 2015 года "26" августа 2015 года

Реестр. № 2/1/2-804 цт

Конечно, судья Глиняный это ходатайство, которое свидетельствует о вопиющем нарушении Украиной норм международного права, удовлетворил и позволил следить за дипломатическим представителем и прослушивать телефоны посольства. Не могу не отметить, что на законных основаниях осуществлять негласные розыскные действия в отношении Кристофа Вайля Служба безопасности Украины могла бы только в том случае, если он был бы причастен к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления (например, шпионажа) или совершению террористического акта. Но Кристоф Вайль - это "чистый" дипломат. Сотрудники спецслужб, работая под посольской "крышей", могут занимать должности секретарей посольств, атташе и тому подобное. Но никогда и ни при каких обстоятельствах рыцарь плаща и кинжала не может быть назначен на должность дипломатического представителя да еще и в ранге чрезвычайного и полномочного посла. Это - элементарные начала международных отношений.

Но даже в случае с немецким послом СБУ обратилась в Апелляционный суд Киева с ходатайством о предоставлении согласия на проведение ОТПД. Потому что доказательства, собранные в результате слежки за человеком, являются допустимыми лишь в том случае, если следственный судья, рассмотрев ходатайство оперативного органа или органа досудебного расследования, согласованное с прокурором, вынес постановление о предоставлении разрешения на временное ограничение человека в его правах. Подчеркиваю – судья должен разрешить слежку за конкретным человеком, права которого временно нарушаются, и снимать информацию с конкретного средства связи. Поэтому все свои теории о "транзитивности" постановлений следственного судьи Венедиктова может повесить на гвоздик в туалете. Я уже не говорю о том, что перед тем, как подозревать Медведчука в государственной измене, Офис генпрокурора, ГБР и СБУ должны сначала разобраться с организаторами, заказчиками и исполнителями преступления, а не рассказывать сказки о "неустановленных следствием" высших должностных лицах государства и смешить народ поисками их пособников.

Владимир Бойко