также в разделеПолитика
Российский журналист: Зеленский настаивает на встрече с Путиным, но выводит его из себя, преследуя кума российского президента Виктора Медведчука 13
Совет ЕС предоставит Украине €31 млн на укрепление обороны 13
Шесть ошибок в обвинениях против Медведчука, которые развалят дело 20
Шарий: У меня вызывают реальное уважение люди, которые входят в политсовет ОПЗЖ, особенно Виктор Медведчук 14
Рада продлила на год действие закона об «особом статусе» ОРДЛО 11
Лавров: РФ готова к открытию отдельного канала диалога с США по Украине 13
Аваков отрицает встречу с Ахметовым 21
Чиновников обяжут декларировать двойное гражданство 29
Лавров: НАТО «играет с огнем», обещая Украине вступление в альянс 22
Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве 29
Рада приняла госбюджет на 2022 год 177
Блинкен обещает экономические санкции в случае вторжении РФ в Украину 12
Столтенберг: Вопрос о членстве Украины в НАТО будет решаться без России 23
Зеленский назначил на должности 28 судей, двое из них – судьи Майдана 18
Лукашенко: Находящимся в Беларуси беженцам направляли оружие из Украины 55
Лукашенко: Буду делать все, чтобы Украина стала нашей 47
Песков: Прогнозировать перспективы «ЛНР» и «ДНР» сложно 68
Дело «вагнеровцев»: Ермак утверждает, что не давал Бурбе никаких команд 15

Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо использовать отношения с Донбассом и Россией, которые наладил председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. Об этом заявил политический аналитик Алексей Калиниченко в эфире телеканала "UkrLive".

"Сегодня в России отмечается 20-летие партии "Единая Россия". Виктор Владимирович Медведчук сегодня поздравил эту партию, членов ее и граждан России. которые отдавали свои голоса за эту партию, с победой, с достижениями, которые за 20 лет Россия приобрела. В это время человек у нас в стране находится, который уже имеет эти контакты, уже имеет возможность договариваться и с Москвой, и с Донбассом, потому что на Донбассе он признан переговорщиком номер один, к нему апеллируют в первую очередь представители непризнанных республик, когда обращаются к Украине по тем или иным вопросам. И в это время Владимир Александрович Зеленский говорит, что он хотел бы наладить отношения. Да у нас отношения уже налажены, их надо использовать просто, нормально, грамотно, для  того, чтобы созидать, а не то, чтобы выстраивать какие-то там эфемерные конструкции, которыми изобилуют и послание, которое сегодня прозвучало, и собственно любое выступление Зеленского к качестве президента", - заявил Калиниченко.

Также он добавил: "Но при этом мы видим, что конфронтация на Донбассе не прекращена. За два с половиной года президентства Зеленского, который декларировал свою приверженность тому, чтобы реализовать мирный процесс, он этого не делает. То есть, что мешало за два с половиной года наладить отношения с Россией, с Донбассом, с неподконтрольными территориями, и решить эту проблему. И вот, спустя два с половиной года, мы слышим от него пожелание того, что он хотел бы что-то наладить. Ну смешно", - подытожил политический аналитик.

Напомним, 1 декабря в Верховной Раде состоялось ежегодное послание президента Владимира Зеленского. Глава государства рассказал, что планирует до 10 декабря внести в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца, анонсировал программу кредитования "Украинская мечта", заявил о росте зарплат и тому подобное.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги