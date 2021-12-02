Президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо использовать отношения с Донбассом и Россией, которые наладил председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук. Об этом заявил политический аналитик Алексей Калиниченко в эфире телеканала "UkrLive".

"Сегодня в России отмечается 20-летие партии "Единая Россия". Виктор Владимирович Медведчук сегодня поздравил эту партию, членов ее и граждан России. которые отдавали свои голоса за эту партию, с победой, с достижениями, которые за 20 лет Россия приобрела. В это время человек у нас в стране находится, который уже имеет эти контакты, уже имеет возможность договариваться и с Москвой, и с Донбассом, потому что на Донбассе он признан переговорщиком номер один, к нему апеллируют в первую очередь представители непризнанных республик, когда обращаются к Украине по тем или иным вопросам. И в это время Владимир Александрович Зеленский говорит, что он хотел бы наладить отношения. Да у нас отношения уже налажены, их надо использовать просто, нормально, грамотно, для того, чтобы созидать, а не то, чтобы выстраивать какие-то там эфемерные конструкции, которыми изобилуют и послание, которое сегодня прозвучало, и собственно любое выступление Зеленского к качестве президента", - заявил Калиниченко.

Также он добавил: "Но при этом мы видим, что конфронтация на Донбассе не прекращена. За два с половиной года президентства Зеленского, который декларировал свою приверженность тому, чтобы реализовать мирный процесс, он этого не делает. То есть, что мешало за два с половиной года наладить отношения с Россией, с Донбассом, с неподконтрольными территориями, и решить эту проблему. И вот, спустя два с половиной года, мы слышим от него пожелание того, что он хотел бы что-то наладить. Ну смешно", - подытожил политический аналитик.

Напомним, 1 декабря в Верховной Раде состоялось ежегодное послание президента Владимира Зеленского. Глава государства рассказал, что планирует до 10 декабря внести в Верховную Раду законопроект об экономическом паспорте украинца, анонсировал программу кредитования "Украинская мечта", заявил о росте зарплат и тому подобное.