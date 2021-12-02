Не могу избавиться от мысли о том, насколько другим теперь выглядит украинский президент. Из народного лидера, рубахи-парня, искренне, порой наивно, но от этого еще более трогательно верящего в урегулирование с Россией, он превратился в жесткого, бескомпромиссного политика без иллюзий. Он хоть и настаивает на встрече с Путиным и переговорах по Донбассу, но вместе с тем выводит Кремль из себя, преследуя кума российского президента Виктора Медведчука. Возбуждает против него уголовные дела, закрывает его СМИ.

Никаких надежд на человеческий фактор, на общение с Путиным и выстраивание приличных отношений больше нет. А есть разочарование. Причем как в Киеве, так и в Москве. Здесь тоже верили в способность нового президента идти на компромиссы, но новый президент увидел, что любое решение, так или иначе бьющее по территориальной целостности Украины, гарантированно скинет его с должности и запишет в учебники истории как бесславного слабака. А других решений — таких, чтобы территориальная целостность и суверенитет Украины не страдали — у Кремля для соседа нет. Вот, если коротко и упрощенно, причины тупика.

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