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По факту избиения местного депутата на сессии Селидовского городского совета сообщено о подозрении помощнику народного депутата.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что 26 ноября 32-летний помощник народного депутата, работая на общественных началах, во время проведения очередной сессии, в ходе конфликта ударил депутата Селидовского городского совета кулаком в лицо.

В результате 38-летний пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и три перелома костей черепа.

Проводятся необходимые следственные действия и назначены соответствующие судебные экспертизы.

Информационное агентство «Вчасно» опубликовало видео инцидента.

В ходе сессии горсовета подрались народный депутат от ОПЗЖ Владимир Мороз и секретарь Руслан Суков. Поводом для конфликта стало голосование за проект решения об отказе продлить городской организации инвалидов срок договора аренды коммунального имущества.

В ходе соревнования за микрофон между Суковым и Морозом произошла толчея. Почти сразу к ней присоединились и другие представители депутатского корпуса. В частности, брат Руслана Сукова Артур Суков и бывший мэр города Виталий Нешин. Также среди участников драки был и вышеуказанный помощник нардепа. Вскоре толкучка переросла в массовое побоище.
ForUm

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