Виктор Медведчук и его адвокаты в судах разгромили обвинения прокуроров, детально разъяснив, кем и как были сфабрикованы уголовные дела против лидера оппозиции, а также какие правонарушения были допущены стороной обвинения. Прокурорам и сотрудникам СБУ, которые по поручению Офиса президента сфальсифицировали уголовные дела, уже светят тюремные сроки – за монтаж пленок, подделку экспертиз, процедурные нарушения, а также за препятствование деятельности народного депутата, пишет Политека, цитируя политолога Ярослава Бондаренко.

"Все так называемое дело против Медведчука основывается на экспертизах пленок переговоров Медведчука с различными чиновниками РФ. Однако в суде оказалось, что оригиналов этих пленок нет, они были смонтированы, а экспертизу провели "свои" люди под заказ СБУ. А поэтому состава преступления в действиях Медведчука нет. Если бы он был, уж поверьте, в суде прокуроры бы все выложили. Но его нет, а приказ Зеленского посадить Медведчука есть. Вот и лепят следователи из говна конфетку. Но как ты не лепи, а получится все равно говно.

Я бы на месте рядовых прислужников власти задумался. Эта власть скоро сменится, а отвечать потом придется. Адвокаты Медведчука тщательно фиксируют нарушения и регистрируют иски против правоохранителей, фабрикующих дела против Медведчука. Уйдут Зеленский, Баканов, Венедиктова, и рядовым следакам и прокурорам придется сесть в тюрьму.

К примеру, препятствование деятельности народного депутата является серьезным преступлением. Руками прокуроров и путем давления на судей Зеленский добился, чтобы Медведчук не мог голосовать в зале ВР, что велит нардепу Конституция. Теперь Медведчук подаст еще один иск в суд, аргументируя нарушения своих прав, Конституции. И выиграет этот суд. Не сейчас, так после падения Зеленского.

Получается, единственное, чего хочет власть от этого судилища над Медведчуком, – устранить его от участия в заседаниях Рады. Чтобы не выступал в парламенте, не голосовал, не набирал рейтинг, в конце концов. То есть это откровенно политический процесс. Было бы иначе, Медведчука могли бы отправить под ночной домашний арест, суть от этого бы не изменилась. Но тут Зеленский и его окружение решили бороться с Медведчуком-политиком. Бороться любыми способами, в нарушение любых законов. А пострадают в итоге также обычные исполнители. Оно им надо, спрашивается?

Прогнозирую, что Медведчук потребует в суде допустить его к участию в парламентских сессиях и личному голосованию. Украинцы ж видят все и понимают, что дело против оппозиционера разваливается, а политическая окраска с каждым днем становится все очевидней. И рейтинги, о которых так переживает Зеленский, у Медведчука будут расти даже под домашним арестом. А у Зеленского будут падать даже при всей полноте власти.

Интересно, прокуроры и дальше будут позориться и рисковать своей судьбой ради заигравшегося в диктатуру комика?" - задал риторический вопрос политолог.