Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, наибольшее количество голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (17% всех опрошенных или 25% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать), свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

За Петра Порошенко намерены проголосовать соответственно 11% и 17,5% опрошенных, за Юрия Бойко – 8% и 11%, за Юлию Тимошенко – 7% и 9%, за Дмитрия Разумкова – 5,5% и 7,5%, за Игоря Смешко – 4% и 5%, за Евгения Мураева – 4% и 5%, за Владимира Гройсмана – 3,5% и 5%, за Олега Ляшко – 2,5% и 3%, по Анатолия Гриценко — 2% и 3%, Сергея Притулу — 2% и 2%, Руслана Кошулинского —1% и 2%, за Виталия Кличко — 1% и 1%.

По сравнению с октябрем 2021 года на статистически значимом уровне возросла электоральная поддержка Петра Порошенко (с 9% до 11% среди всех опрошенных) и Гройсмана (с 2% до 3,5%), уровень электоральной поддержки других кандидатов в первом туре на статистически значимом уровне не поменялся.

Зеленский в случае электорального соперничества во втором туре с Порошенко получил бы 26% голосов всех опрошенных или 54% голосов тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, Порошенко соответственно 22% и 46%.

По сравнению с результатами аналогичного опроса, проводившегося в конце июля-начале августа этого года, доля голосов, которые респонденты готовы отдать за Зеленского, не изменилась на статистически значимом уровне (в июле-августе среди всех опрошенных готовы были голосовать за него 28 % всех опрошенных), но доля тех, кто готов голосовать за Порошенко, выросла статистически значимо (с 17% до 22%).

В случае выхода во второй тур Зеленского и Бойко за Зеленского проголосовали бы 29% всех опрошенных или 66% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Бойко — соответственно 17% и 34%.

В случае выхода во второй тур Зеленского и Разумкова за Зеленского проголосовали бы 23% всех опрошенных или 50% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать, за Разумкова — соответственно 25% и 50 %.

По сравнению с результатами опроса, который проводился в марте 2021 г., доля голосов, которые респонденты готовы отдать за Зеленского, уменьшилась с 27% до 23% среди всех опрошенных, а доля тех, кто готов голосовать за Разумкова, выросла 17% до 25%.