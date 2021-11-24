По сравнению с другими политиками несколько чаще доверие высказывается Дмитрию Разумкову (ему доверяют 35% опрошенных, не доверяют — 51%), Владимиру Зеленскому (соответственно 28% и 66%), Игорю Смешко (соответственно 27% и 51,5%) , Виталию Кличко (соответственно 26% и 66%), Сергею Притуле (соответственно 24% и 60%), Владимиру Гройсману (соответственно 23% и 67%), свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Ко всем политикам и государственным должностным лицам, чья фамилия была представлена ​​в опроснике, респонденты выражают недоверие чаще, чем доверие.

Чаще всего респонденты выражают недоверие Виктору Медведчуку (82%, тогда как доверяют ему 11%), Юлии Тимошенко (соответственно 77% и 17%), Арсену Авакову (соответственно 76% и 12,5%), Петро Порошенко (соответственно 76% и 19%), Илье Киве (соответственно 74% и 5%). Дмитрию Шмыгалю (соответственно 73% и 11,5%), Юрию Бойко (соответственно 72,5% и 19%), Андрею Ермаку (соответственно 70% и 8,5%).