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Хорошее состояние харьковских дорог, по мнению Харьковского городского головы Игоря Терехова, является причиной большого количество аварий.

Об этом он сказал на выездном заседании комитета по правоохранительной деятельности Верховной Рады в Харькове, передает Суспильне.

«Вы задаетесь вопросом «а почему так много ДТП?» Если честно, хоть это непопулярно, но скажу вам: а потому что дороги в Харькове хорошие», — ответил Терехов на вопросы народного депутата от ОПЗЖ Григория Мамки.

Харьковский городской голова также добавил, что как только отремонтируют внутреннюю квартальную дорогу, жители Харькова просят установить «лежащего полицейского»: «Потому что ездят по этой дороге, дети выходят с площадки — начинаются проблемы».

Как сообщал ForUm, 26 октября в районе перекрестка улиц Гагарина и Одесской в ​​Харькове 16-летний водитель «Инфинити» пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet. В результате аварии 58-летний водитель  погиб на месте, трое пассажиров Инфинити - двое мужчин 19 лет и 16-летняя девушка с тяжелыми травмами доставлены в больницу.

29 октября  «Инфинити» сбил на пешеходном переходе на проспекте Героев Сталинграда 72-летнюю женщину.
ForUm

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