16 ноября в доме народного депутата от «Оппозиционной платформы - При жизни» Ильи Кивы правоохранители проводили обыски. Но никакого дома в декларации Кивы нет, поэтому журналисты Bihus.Info принялись его разыскать.

Журналистам удалось идентифицировать дом благодаря фото и видеозаписям, в которых об обыске у нардепа Ильи Кивы рассказывал его коллега из ОПЗЖ Вадим Рабинович. На многочисленных видео, опубликованных Рабиновичем, интерьер и экстерьер дома, а также территория вокруг него часто попадают в кадр.

Сопоставив попавшее в кадр с объявлениями о продаже и аренде недвижимости, журналисты установили, что речь идет о трехэтажном доме в Козине возле Киева. В марте прошлого года его выставили на продажу за 21 млн грн или долгосрочную аренду за 120 тыс. грн в месяц. Впрочем, ни дома, ни расходов на него нет в декларации народного депутата, где по недвижимости только участок в Полтавской области и квартира дочери.

При этом и Рабинович, и сам Кива в своих сообщениях об обысках рассказывали об этом доме как о жилье Кивы.

В объявлениях говорится, что здание имеет общую площадь 420 кв. м. На трех этажах он включает 8 комнат.

У дома журналистам удалось также зафиксировать автомобиль KIA, зарегистрированный на бывшего помощника нардепа Кивы – Александра Даниленко. Некоторые из своих видео, которые нардеп от ОПЗЖ публикует в соцсетях, он записывает именно в автомобиле KIA, а не в Toyota Land Cruiser, указанном у него в декларации (собственность брата, которым нардеп пользуется).

Непосредственно во время обыска Кива также объяснял, что это дом, в котором проживает его двухлетний ребенок.

По просьбе журналистов объяснить, кому принадлежит здание в Козине, нардеп от ОПЗЖ в грубой форме отказался от комментариев.

Напомним, в прошлом году Bihus.Info уже публиковали расследование об имуществе Ильи Кивы. В нем говорилось, в частности, о том, что Кива пользуется квартирой по ул. Лютеранской в ​​центре Киева, однако, не указывает ее в декларации. Тогда Кива объяснил, что в квартире проживает его подруга, с которой у него нет общего быта, а есть только «общий секс».

То прошлогоднее расследование, в частности, стало начальной точкой для иска к Киве со стороны Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в результате которого Высший антикоррупционный суд решил конфисковать у нардепа более миллиона гривен, которые якобы заработал Кива, сдавая в аренду жомовую яму в Полтавской области.